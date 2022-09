O samoštúdiu

Občas dostanem e-mail od mladého človeka, ktorý študoval fyziku v Bratislave alebo v Prahe a ktorý sa pýta, čo by si mal sám doštudovať, aby sa dostal na istú medzinárodnú úroveň erudície. Na posledný takýto mail som reagoval prísľubom, že odpoviem na blogu, čo aj teraz činím.

Úprimne povedané, v podstate zopakujem či rozviniem tézy, o ktorých som sa už kedysi rozpísal v blogu Ako robiť vedu v izolácii. Problém je totiž v tom, že samoštúdium ako také riskuje "zožrať" veľa času a energie a tak si jeho adept musí najprv ujasniť, čo od tohoto úsilia očakáva. Ak je to iba potreba ujasniť si sám pre seba, ako sa veci majú, tak je to OK, ale v skutočnosti aj ten najpokornejší jedinec bez akejkoľvek ambície robiť kariéru hoci len podvedome túži po uznaní svojej ťažkou prácou získanej erudície, zvlášť keď vidí, že kdejaký podpriemerný kolega využíva bočné cestičky medziľudských vzťahov na to, aby takpovediac bezpracne získal v akademickom svete moc a s ňou i najvyššie tituly, prestíž a pod. V prostredí Česko-Slovenska, ako si to pamätám z vlastnej skúsenosti, je jednou možnosťou zúročiť naštudované napísať o tom knihu, dokonca to ani nemusí byť monografia, ale úplne postačí učebnica. Pokiaľ tá kniha niekde vyjde (čo v zásade nie je ťažké), dotyčný autor to môže dotiahnuť aj na profesora, pravda, pokiaľ nie je vedecky úplne jalový a vie k tomu sem-tam napísať aj nejaký aspoň priemerný článoček. Predpokladám však, že mladí ľudia, ktorí mi píšu, nemajú záujem o písanie učebníc, ale o získanie erudície, aby mohli písať kvalitné a na medzinárodnej úrovni kompetitívne články. Tu ich však musím sklamať, lebo samoštúdium je nesmierne tŕnistá cesta. Čo treba radšej urobiť, je nájsť si človeka, ktorý pravidelne publikuje na slušnej úrovni a nadviazať s ním spoluprácu. Aby ste o čomkoľvek napísali dobrý článok, musíte mať veci perfektne zvládnuté a to vám tá spolupráca zabezpečí. Vskutku, ak nebudete niečomu rozumieť, váš skúsenejší kolega vám to vysvetlí a na vás sa znalosti a erudícia budu nabaľovať v štýle rastúcej snehovej gule. Takto zmúdrela veľká väčšina súčasných veľkých vedcov. No a niekto, kto práve ukončil štúdium, nech ide robiť doktorát na Západ, najlepšie na kvalitnú americkú univerzitu. To je to najlepšie riešenie.