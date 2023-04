Navštívili sme Sýriu po vojne a zemetrasení (2023) + VIDEO

Vedeli ste, že pred občianskou vojnou v roku 2011 patrila Sýria medzi najpopulárnejšie turistické destinácie na Blízkom východe? Každoročne ju navštívilo vyše 8 miliónov turistov, ktorí prišli objaviť antické pamiatky, archeologické nálezy či azúrové pobrežie.

Dnes je veľká časť Sýrie, bohužiaľ, zdevastovaná a v niektorých častiach krajiny stále prebieha konflikt. Väčšina krajiny je však pod kontrolou vlády, a teda, tieto regióny je možné precestovať. My sa s vami podelíme o naše postrehy a rady z cesty, ktorú sme absolvovali vo februári.

Je cestovanie po Sýrii bezpečné?

Pred cestou treba myslieť na to, že mzv.sk stále do krajiny neodporúča cestovať a situácia sa môže zo dňa na deň zmeniť. Preto si treba naštudovať najnovšie informácie. Treba brať na vedomie aj fakt, že cestovné poistenie vám tu platiť nebude, a teda, do krajiny vstúpite len na vlastné riziko.

Náš itinerár zahŕňal iba regióny, ktoré sú pod kontrolou vlády a mali sme informácie, že iní turisti ich v krátkej minulosti navštívili. V mestách žijú občania svoj denno-denný život a keď sme sa s nimi rozprávali, veria, že situácia je už bezpečná. Čo sa týka pohybu po uliciach, nikdy sme sa necítili ohrození. Skôr vám miestni opätovali úsmev a prihovorili sa.

Oplatí sa navštíviť Sýriu?

Jednoznačne. Výlet do Sýrie je veľmi emočný zážitok. Uvidíte ruiny miest, ktoré kedysi prekypovali životom a dnes zívajú prázdnotou. Bude počuť zážitky domácich, ktorí vám priblížia, ako sa ich život zmenil počas vojny či nedávneho zemetrasenia. Okrem toho však navštívite aj historické pamiatky, kostoly a mešity, ktoré patria medzi svetové unikáty. Pocítite dobrosrdečnosť domácich, ktorí by vám dali aj z posledného. Počas tohto výletu sa častokrát zamyslite nad tým, akí môžeme byť vďační za pokojný moderný život.

„Sme traja bratia. Najstarší bol povolaný do armády, druhému bratovi sa podarilo utiecť do Nemecka a ja som musel ostať v krajine, zmeniť povolanie a postarať sa o celú moju a bratovu rodinu.“ osobný príbeh nášho sprievodcu

Ako sa dostať do Sýrie?

Cestovanie na vlastnú päsť v Sýrii nie je povolené a do krajiny sa dostanete len s lokálnou cestovnou agentúrou. My sme zvolili jednu z tých väčších a overených agentúr Marrota. Cestovná agentúra sa postará o všetky papierovačky, Víza, povolenia, hotely či program hneď ako si zvolíte trasu zájazdu.

Vám už len stačí priletieť do Libanonu alebo Jordánska, odkiaľ vás šofér vyzdvihne autom a privezie na sýrske hranice. Keď dostanete pečiatku do pasu, vezme vás ďalší šofér a vaše dobrodružstvo môže začať.

Koľko taký výlet do Sýrie stojí?

My sme za 5-dňový výlet do Sýrie zaplatili cestovnej agentúre NA OSOBU cca 730 EUR. V tom máte zahrnutú administratívu, dopravu, sprievodcu, hotel s raňajkami a vstupy. Víza stoja 60 EUR a vreckové nás vyšlo približne 100 EUR (obedy, večere, suveníry).

TIP: Prečítajte si o miestach, ktoré sme v Sýrii navštívili tu alebo náš mini seriál na YOUTUBE

Čo vás môže v Sýrii prekvapiť?

Nezľaknite sa, keď na cestách či uliciach zahliadnete armádu. V krajine je celkom veľa checkpointov, kde vám budú kontrolovať pasy. Okrem toho odporúčame zameniť peniaze na hraniciach, dolármi v krajine nezaplatíte. Sýria čelí sankciám od viacerých krajín, a teda niektoré internetové stránky vám nemusia fungovať. Z času na čas môže vypadnúť aj elektrika. Domáci sa vám radi prihovoria a ponúknu čaj či kávu. Sú nadšení, že vidia turistov. Ako nám povedali, „vidieť turistov v Sýrii je pre nás znamenie, že krajina smeruje k lepšiemu“

A teda, odpoveď na otázku z titulu je jasná. Cestovať sa dá a určite oplatí. My sme za celých 5 dní nestretli jednu turistickú skupinku a naozaj sme sa ocitli v autentickej Sýrii a mohli nasať pravú atmosféru. Nakoniec len zopakujeme, že cestovanie touto krajinou je na vlastné riziko a treba zvážiť, či sa na to dáte.

Náš 5-dňový itinerár

Deň 1

Navštívili sme hlavné mesto Damask. Hneď na prvý pohľad mesto hýri životom. Prvá zastávka je historický trh, kde nájdete všetko od oblečenia, cez kaviarne až po tradičné remeselnícke výrobky. Môžete tu okoštovať tradične robenú zmrzlinu či zájsť do kaviarne v historickej odpočivárni, ktorá bola centrom pre karavany z celého Blízkeho východu. Na koniec dňa sme si nechali jednu z najstarších mešít na svete – Umayyad Mosque. Je zdobená sklom a zlatom, ktoré sa pri západe slnka nádherne trblietajú.

Deň 2

Ráno sadáme do auta a vydávame sa do malebnej kresťanskej dedinky Maaloula, ktorá je jedna z troch na svete, kde sa doteraz rozpráva aramejčinou – rodným jazykom Ježiša Krista. Ďalšia zastávka je mesto Homs, ktoré vám je z médií možno známe. Bohužiaľ, počas vojny bola väčšina tohto sýrskeho priemyselného centra zničená, a tak sa s ťažkým srdcom prechádzame v ruinách. Taktiež tu navštívime kostol, v ktorom sa uchoval časť opasku Panny Márie.

Deň 3

Prechádzame po meste Aleppo, ktoré bolo postihnuté vojnou ako aj nedávnym zemetrasením. Panuje tu iná atmosféra ako v Damasku – cítime tú smolu a smútok v očiach každého obyvateľa tohto mesta. Motáme sa uličkami a pozorujeme, ako postupne dávajú mesto dokopy. Celý deň sa zhovárame s ľuďmi, ktorí nás pozývajú na čaj a opisujú, ako vyzerá ich bežný život. Aleppo je inak známe svojím povestným mydlom, ktoré vyvážajú do celého sveta a my sme sa prišli pozrieť na tradičnú výrobu. Deň zakončíme pri dominante mesta – Citadele, ktorá je považovaná za jeden s najväčších a najstarších hradov na svete.

Deň 4

Dnes si ukážeme historické pamiatky, ktoré za zapísali do svetového dedičstva. Prvá zastávka je mesto Hamma, v ktorom nájdete unikátne vodné mlyny, ktoré boli do 18. storočia najvyššie na svete a zohrávali dôležitú úlohu na príjem vody v celom meste. Vedeli ste, že v Sýrii sa tiež vypína jeden z najdôležitejších zachovaných stredovekých hradov na svete? Krak des Chevaliers je mohutný a nádherne dekorovaný hrad, ktorý určite stojí za návštevu. Nakoniec vyjdeme na kresťanské pútnické miesto Saidnaya, kde sa 2x zjavila Panna Mária.

Deň 5

Dnes sa ponoríme do antického sveta pri návšteve mesta Busra. Nájdete tu nielen ruiny budov, katedrály či nádvorí vybudovaných v románskom štýle, ale aj obrovské divadlo, s kapacitou 17 tisíc divákov! Táto pamiatka nám osobne vyrazila dych – no čakali by ste takýto zachovalý kolos v Sýrii?

Tak čo, chceli by ste vidieť nádhernú Sýriu? Objavíte celkom nepoznaný mix histórie a ponoríte sa do ľudských príbehov. Nájdete tu nádherné pamiatky, pohostinných ľudí, ako aj miesta, ktoré žiaľ zničila vojna. Pri návšteve Sýrie si uvedomíte, ako dobre sa v našom modernom svete máme a snáď si vezmete príklad aj z ich dobrosrdečnosti.