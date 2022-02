Aké peniaze mohol zveriť Peter Valušiak spoločnosti Swiss Life Select?

V poslednom čase, je veľkou módou spoločností využívať vo svojom marketingovom mixe, aj známe osobnosti z rôznych oblastí života takzvaných influencerov. Cieľom je podčiarknuť hodnoty firmy, hodnotami daného človeka respektíve jeho mediálnym obrazom. Otázka je, čo hovorí o danej značke, tá menej medializovaná a temná stránka osobnosti, ktorú si značka vybrala pre svoju prezentáciu. Všetko je ľahšie pochopiť na konkrétnom príklade a tak tu je.



Peter Valušiak a Swiss Life Select

Spoločnosť Swiss Life Select Slovensko si za svoju tvár vybrala polárnika Petra Valušiaka a spoločnú hodnotu, ktorú prezentujú je veľmi vysoká odbornosť, schopnosť dosiahnuť pre iných nedosiahnuteľnú kvalitu v danom odvetví, čo prezentujú sloganom:

“Aj keď je špecialista na polárne expedície, starostlivosť o svoje peniaze prenecháva na špecialistov zo Swiss Life Select.”



Potiaľ by to bolo úplne v poriadku. Horšie je, keď si spoločnosť neurobí aspoň základné overenie si svojej tváre aj v tej druhej oblasti, ktorej sa slogan týka a to peňazí.

Finančné zázemie Petra Valušiaka

Peter Valušiak, je bohužiaľ v oblastí peňazí prinajmenšom neschopný, prinajhoršom podvodník. A to sú už hodnoty, nad ktorými sa treba zamyslieť, či náhodou neplatia aj pre danú spoločnosť… A ako si dovolím tvrdiť niečo takéto?

Tak začnime s obchodným registrom. Peter Valušiak podľa neho vlastní 3 spoločnosti, tú poslednú vlastní len jeho menovec: https://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Valu%9Aiak&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=on

A poďme sa pozrieť na ne:

TREK EQUIPMENT

Na spoločnosť TREK EQUIPMENT bol vyhlásený konkurz 22.6.2021 uznesením Okresného súdu Bratislava I z 15. júna 2021, sp. zn. 27K/1/2021 bol na majetok obchodnej spoločnosti TREK EQUIPMENT s.r.o., so sídlom Kempelenova 3, 841 05 Bratislava, IČO: 35 866 128, vyhlásený konkurz.

ORSR: https://orsr.sk/vypis.asp?ID=38947&SID=2&P=1



TREK SPORT

Spoločnosť TREK SPORT, s.r.o. v roku 2020 zverejnila tržby 0 € so ziskom 0 € a podľa finstatu je spoločnosť zrušená od 23.11.2021. Áno aj zo spoločnosti, ktorá obliekala v deväťdesiatych rokoch veľkú časť lokálnych turistov, môžu zostať len trosky. Jediné čo prežilo sú obchody, ktoré po tom čo TREK SPORT ako výrobca outdoorového oblečenia nezvládol svoj biznis v roku 2002 sa oddelili.

Hovorí o tom Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 12.11.2002, ktorou dňom 12.11.2002, t.j. dňom účinnosti tejto zmluvy bolo prevedené vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžili prevádzkovaniu časti podniku TREK SPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným "Predajňa spoločnosti TREK SPORT" umiestnenej na Vajanského nábr. č. 9 v Bratislave na obchodnú spoločnosť TREKLAND, s.r.o., Vajanského nábrežie 9, 811 02 Bratislava IČO: 35 845 732, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 27562/B.

ORSR: https://orsr.sk/vypis.asp?ID=14428&SID=2&P=1

Finstat: https://www.finstat.sk/17330343



TAREX

Reklamná agentúra TAREX, a.s. Podľa Finstatu v posledných 5 tich rokoch nevykázala žiadne tržby.

Finstat: https://finstat.sk/35758538



TREKLAND - Aupark

Peter Valušiak figuroval ešte v jednej spoločnosti a to TREKLAND - Aupark s.r.o., IČO 35883154. Tá podľa finstatu istý čas vykazovala aj pekné čísla 1,38mil eur obrat za rok 2010, bohužiaľ aj táto spoločnosť skončila fiaskom v poslednom roku svojho fungovana vykázala stratu 65 tisíc eur a zostala dlžníkom štátnym inštitúciám.

Finstat: https://www.finstat.sk/35883154



Aké peniaze teda Swiss Life Select spravuje

Nasleduje otázka o akých peniazoch, ktoré Petrovi Valušiakovi spravuje spoločnosť Swiss Life Select rozpráva?

A tu bohužiaľ nastupuje aj moja vlastná skúsenosť, Peter Valušiak dokáže byť veľmi dôveryhodný a je známy, vďaka svojim skvelým športovým výkonom, teda hlavne tomu jednému, keď s rusmi prešiel z ruska do Kanady. A podarilo sa mu to aj vďaka finančnej podpore od kamarátov, čo je v zásade v poriadku, pretože takéto obrovské činy si zaslúžia spojenie komunity. Horšie je, keď si tento človek na to zvykne a má pocit, že by ho ľudia z jeho okolia mali podporovať aj naďalej, aj v jeho normálnom živote. A tak si požičiava, od jedného kamaráta od druhého, avšak postupne zisťuje, že tieto peniaze sa mu niekam strácajú a jeho plány nevychádzajú. Ale on je zvyknutý bojovať a tak presvedčí ďalšieho, ale ani to nepomôže. Bohužiaľ namiesto toho, aby pochopil, že nejde správnym smerom Peter tvrdohlavo smeruje ďalej. Výsledok, môžte vidieť na výpisoch z finstatu, je to jeden neúspech za druhým. A bohužiaľ vo svojom postupe, sa neštíti si ponechať ani požiačané peniaze od slobodnej matky. Je smutné, že človek, ktorý dokázal prežiť na najnehostinnejších miestach našej planéty, nedokáže slušne prežiť tu v našej realite.



A aby som odpovedala na úvodnú otázku Z najväčšou pravdepodobnosťou spoločnosť Swiss Life Select sa stará Petrovi Valušiakovi o peniaze, ktoré sú minimálne neprávom nevrátené, v horšom prípade ukradnuté…