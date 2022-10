Breh lásky

Život sa dokáže v jednom okamihu zmeniť, a to doslova od základov. A to vďaka láske, ktorú človek stretne, niekedy náhodne, tak ako ja.

Niekto si povie, že láska na prvý pohľad neexistuje. Myslel som si to aj ja, dokiaľ som nestretol jednu osobu, do ktorej som sa zamiloval až po uši. Hneď, čo som ju uzrel, keď sme išli prvý krát von. Ten deň si pamätám a navždy pamätať budem, ten krásny úsmev, krásne vlasy a krásne hnedé očí, ktorých som sa začal strácať a ešte sa v nich aj naďalej strácam. Pretože si získali moju priazeň. Začali sme sa spoznávať, síce trocha odlišný, ale aj tak, predsa si súdený. Ľudí nestretávame len tak, stretávame ich, preto, aby nás niečo naučili alebo nás po naučili. A v tomto prípade ukázali smer. Sám vidím, že som šťastnejší ako predtým, teším sa na každý jeden spoločný deň. Keď sme spolu hodiny utekajú ako sekundy a, keď nie sme spolu hodiny plnú veľmi pomaly. Človek sa vždy teší na to krásne objatie, na ten úsmev, hlavne na to, keď sa stretneme. Zaľúbil som sa až, tak, že ma už netrápi, čo bolo. Ale čakám, na to, čo bude a hlavne na ten deň, keď už spolu budeme. Spoločne tráviť čas a zažijeme, čo sme ešte nezažili.

Síce nie sme rovnakej národnosti, ale aj tak sme si už veľmi blízky. V minulosti sme tvorili jeden národ, ale to sme ešte my na svete neboli. A nikdy by ma nenapadlo, že lásku snov nájdem práve tam, na druhom brehu Moravy. Zažili sme spolu už všetko, čo nás postihlo či už to dobré a krásne alebo aj to zlé. Veď ty dobre vieš, čo na mysli mám.

A to či sa dočkám a, že stále čakám, čo mi stále píšeš, mám jednoznačnú odpoveď: Už nečakám, pretože som našiel teba a vybral som si ťa spomedzi toľkých miliárd očí, čo sú na tomto svete a ja som si vybral práve tie tvoje. A dočkám sa práve len teba, keď budeme znovu pri sebe. Síce sme vzdialení, ale aj tak veľmi blízky.

Vôbec by ma nepadlo, že to budeš práve ty, čo bude držať moje srdce v zajatí. A kľúč k môjmu srdcu budeš mať práve ty.

Nech sa deje čokoľvek, vždy si vyberiem teba...tvoj úsmev, tvoj humor, tvoj hlas, tvoje oči, tvoj charakter a najmä tvoje srdce. Aj, keď tá cesta bude akákoľvek ťažká alebo aj ľahká vždy pôjdem tam, kde pôjdeš ty!

A na záver, ďakujem za to, že existuješ, že mi dávaš silu ísť ďalej a, že si tu pre mňa kedykoľvek ťa potrebujem. Veľmi si toho vážim a strašne Ťa ľúbim.

A🧡