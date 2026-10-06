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6. okt 2026 o 20:47
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Psie práva v Petržalke

Petržalka priateľská k psom neznamená Petržalku bez pravidiel. Znamená mestskú časť s rozumnými pravidlami, kvalitnými službami a verejnými priestormi, v ktorých sa navzájom rešpektujú všetci obyvatelia.

Miroslav Dragun
Miroslav Dragun Bloger
Psie práva v Petržalke
partaci (Zdroj: Miroslav Dragun)
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Psíkovia sú prirodzenou súčasťou nášho okolia. Stačí sa skoro ráno prejsť okolo Chorvátskeho ramena, po hrádzi alebo v okolí Veľkého Draždiaka a ihneď narazíte na mnohých majiteľov štvornohých kamarátov.Na našom sídlisku žijú tisíce psov. Ich majitelia nie sú cudzinci, žijú tu, platia dane a tvoria našu komunitu. Majú povinnosť ich miláčikov zaregistrovať, mať ho pod kontrolou a upratať po nich verejný priestor. Je preto spravodlivé, aby im samospráva ponúkla služby a miesta, ktoré môžu bezpečne využívať.

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Draždiak už viac nemusí dráždiť

Veľký Draždiak patrí medzi obľúbené miesta nielen Petržalčanov, ale Bratislavčanov vo všeobecnosti. Ľudia sem chodia plávať, behať, prechádzať sa, či tráviť čas s rodinou. Mnohí sem, celom prirodzene, zavítajú aj so svojimi psíkmi.

V súčasnosti však platí zákaz vstupu psov priamo do vody. To má za následok nespokojnosť časti obyvateľov, čo neraz vyústi do konfliktov. Časť psičkárov zákaz nerešpektuje, ostatnú návštevníci sa sťažujú a riešenie problému ostáva v nedohľadne.

Rád by som túto diskusiu posunuli správnym smerom. Navrhujem, aby bol psom umožnený prístup k vode, a to v letných mesiacoch v skorých ranných hodinách (od 7.00 – do 9.00) a mimo letnú sezónu od septembra do polovice mája kým je okolie menej vyťažené umožniť psíkom sa vykúpať priebežne počas dňa. Potom by mohli vstupovať do vody iba na jasne vyznačenom a vhodne vybranom úseku brehu.

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To však znamená, že potrebujeme dobudovať aj koše, zásobníky na vrecká, či napájadlo. Ďalej musíme nastaviť férové pravidlá tak, aby mali majitelia psa neustále pod kontrolou. Ostatní návštevníci nemôžu byť týmto limitovaní. Samozrejme, že nechcem zmeniť Draždiak na psie kúpalisko. Mojim cieľom je jasne nastaviť pravidla tak, aby sa naozaj v maximálnej miere dodržiavali a nie ignorovali ako to je doteraz.

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Viedeň nám môže ísť príkladom

Nie je hanbou sa inšpirovať funkčnými riešeniami, ako napríklad neďalekou Viedňou, ktorá vytvorila obrovský psí park v Pratersterne a takiež pri Dunaji a ostatných vodných plochách rozsiahle zóny, určené na kúpanie psov. Iné mestá rozdeľujú spoločné verejné priestory podľa času. Počas menej vyťažených ranných a večerných hodín ich môžu využívať psičkári, v hlavnej časti dňa však platia prísnejšie pravidlá. Tieto a mnohé iné príklady ukazujú, že jednotlivé skupiny sa z verejného priestoru nemusia navzájom vytláčať, Potrebujú však jasné pravidlá a ohľaduplnosť z obidvoch strán.

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Psí park? To nie je len plot okolo trávy

Nemenej podstatnou časťou života majiteľov psov je prístupnosť kvalitných výbehov. Petržalka dnes uvádza osem oplotených výbehov rôznych správcov. Dôležitý však nie je ich počet. Rozhoduje ich výzor, stav a či ich ľudia skutočne využívajú.

Ak samospráva povie, že vybudovala nový výbeh, nemali by sme to zjednodušovať na niekoľko desiatok metrov lacného pletiva, bránku a kôš. Po niekoľkých mesiacoch totiž ostane plocha udupaná, čo nepôsobí príjemne ani na majiteľov psov, ani na okoloidúcich.

Moderný psí park potrebuje bezpečný dvojitý vstup, kvalitný povrch, odvodnenie, lavičky, osvetlenie, dostatok tieňa, nádoby na odpad a pitnú vodu, ako to majú napríklad v už skôr zmienenej metropole Rakúska. Väčšie výbehy môžu ponúknuť oddelenú časť pre malé psy a zaujímavé herné či tréningové prvky.

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Nejde o rozmaznávanie zvierat. Ide o normálnu súčasť kvalitného verejného priestoru v husto obývanom sídlisku.

Petržalka priateľská k psom neznamená Petržalku bez pravidiel. Znamená mestskú časť s rozumnými pravidlami, kvalitnými službami a verejnými priestormi, v ktorých sa navzájom rešpektujú všetci obyvatelia. Draždiak s vyhradeným prístupom k vode a nová generácia kvalitných psích parkov môžu byť prvými krokmi. Petržalka má priestor aj komunitu na to, aby sa stala slovenským lídrom v modernom a otvorenom prístupe k psičkárom.

Miroslav Dragun

Miroslav Dragun
Bloger 
  • Počet článkov:  62
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  • Páči sa:  6x

Občiansky aktivista, ktorého osobnou aj profesionálnou prioritou je ochrana zdrojov pitnej vody. Voda je nositeľkou života, ale ľudia si stále naplno neuvedomujú jej dôležitosť pre náš život. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéBratislava

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