Mestská polícia a meranie rýchlosti

Vo viacerých štátoch sú príjmy z pokút za prekročenie rýchlosti príjmom danej obce vo významnej výške rozpočtu. Preto som uviedol, že chápem obce na Slovensku, že majú záujem takýmto spôsobom si vylepšiť finančný rozpočet.

Ďalej som uviedol, že ak obec potrebuje zriadiť meranie rýchlosti alebo dokumentovanie jazdy na červenú, tak to môže spraviť statickým elektronickým zariadením, pričom pokuty budú realizované formou objektívnej zodpovednosti, čiže bude to bez nároku na výkon práce mestských policajtov, ktorých je nedostatok.

Telefonáty a e-mali sa týkali toho, že obce majú záujem merať rýchlosť mestskou políciou keďže príjmy z pokút cez objektívnu zodpovednosť sú už príjmom rozpočtu obce a chceli by si ho vylepšiť. Pritom nič také som nepovedal.

Právny stav je nasledovný:

Zákon 8/2009 Z. z. §139b (2) Správny delikt držiteľa vozidla možno prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor.

Čiže ak v obci je zariadenie pre meranie rýchlosti vo vlastníctve štátu, obce alebo inej osoby, tak je dôležité aby ho využíval policajný zbor SR, vtedy budú zistené priestupky riešené formou objektívnej zodpovednosti. Takto zaplatené pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Možná zmena:

Obce navrhujú aby mohli merať rýchlosť na vstupe do obci a aby zaplatené pokuty za rýchlosť boli príjmom obci a nie štátneho rozpočtu a keď nie celé, tak aspoň nejaké percento z nich. Okrem toho aj napríklad to aby označenie vozidiel „Mestská polícia“ sa zmenilo len na „Polícia“.

Moje poznámky k možnej zmene:

1., meranie rýchlosti za značkou začiatok obce, ktorá je umiestnená na hranici katastra niekde v poli kilometre pred reálnou zástavbou, nie je nič iné ako výpalné. Preto by malo dôjsť k posunutiu značiek začiatok a koniec obce na hranicu reálne zastavaného územia. Ak zlúčená obec má na úseku 30 km štyri samostatne časti, tak by 4 krát mala začínať a 4 krát mala končiť. Je veľký rozdiel povinností nielen pre vodičov, ale aj pri výstavbe ciest podľa toho, či ide o cestu v obci alebo mimo obce. Ak všetci starostovia posunú značky začiatok a koniec obce na hranicu katastra, tak zanikne územie mimo obce.

2., príjmy z pokút aj za prekročenie rýchlosť, v mieste kde je to z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky zmysluplné, môžu byť príjmom aj obce, ale tu treba nastaviť primerané percentuálne rozdelenie, medzi štát, prevádzkovateľa zariadenia a obec.

3., medzi mestskou a štátnou políciou sú veľké rozdiely. Nie sú len v tiesňovom telefónnom čísle 158-Polícia, 159-Mestská polícia, ale aj v zákonoch, vo výcviku jej členov, v právomociach, kompetencii aj v zodpovednosti. Napríklad dohľad v doprave je rozdelený na dynamiku, ktorú rieši polícia a statiku / parkovanie, ktorú rieši Mestská polícia. Preto vytvárať pre verejnosť úmyselnú zámenu označenia rôznych polícii je nezodpovedné.

Predmetné vyjadrenie pre TV Markíza:

Záver:

Niekedy ľudia počujú to čo chcú počuť a nie to čo bolo povedané. Osobne si myslím, že bolo by vhodné zákon upraviť tak, aby časť zo zaplatenej pokuty išla prevádzkovateľovi daného meracieho zariadenia (spravidla obec) na krytie investičných a prevádzkových nákladov a časť obci ako odškodnenie za vzniknuté nebezpečenstvo pre jej obyvateľov a návštevníkov.