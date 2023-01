Nové evidenčné čísla vozidiel na Slovensku

Základný účel tabuľky s evidenčným číslo vozidla, je mať možnosť zapamätať si identifikáciu vozidla pri mimoriadnych udalostiach v cestnej premávke.

Ďalší účel tabuľky s evidenčným číslo vozidla, je od preukázania oprávnenia byť účastníkom cestnej premávky, až po evidenciu zákonného poistenia, platenia poplatkov za parkovanie, jazdu po diaľnici, vjazd do platených zón miest a podobne.

Doteraz sa na Slovensku prideľovali evidenčné čísla vozidiel viazané na okres, s tým, že každé vozidlo dostalo vždy nové číslo. Pri predaji alebo sťahovaní sa do iného okresu bolo pridelené vždy nové evidenčné číslo. Tento spôsob mal za následok vyčerpanie počtu znakov (XX-00-00 až XX-99-99, čo je 10 tisíc vozidiel na okres) a vyžiadal si pridanie ďalšieho znaku (XX-000-AA až XX-999-ZZ, čo je 676 tisíc vozidiel na okres). Následkom toho sa na Slovensku používa 7 znakové evidenčné číslo vozidla. Ak by k zmene systému evidencie nedošlo, tak časom by sme mali 8 znakové evidenčné čísla vozidiel, čo je na zapamätanie ešte náročnejšie.

Aké najkratšie evidenčné číslo vozidla by sme mohli na Slovensku mať, bez viazania na okres ak dnes je ich viac ako 3,5 milióna?

Celkový počet evidovaných vozidiel v SR (zdroj: MV SR)

Teoreticky ak vychádzame zo znakov „0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ”, ktorých je 36 tak súčasné 7 znakové číslo umožňuje zaevidovať až 36**7, čo je 78 miliárd vozidiel. Minimum je päť znakov, 36**5, čo predstavuje 60 miliónov vozidiel. Terajší tvar EČV AA-000-AA až ZZ-999-ZZ, bez viazania na okres, umožňuje 456 976 000 kombinácií.

Prakticky je vhodné vylúčiť zameniteľné znaky ako 0 a O, C a G, O a Q, W a dve V. Potom dostaneme 32 nezameniteľných znakov „0123456789ABCDEF_HIJKLMN_P_RSTUV_XYZ”.

Otázka je či pridať ďalší znak ako kontrolný súčet? Ak áno, bolo by evidenčné číslo vozidla o jeden znak dlhšie, ale dá sa to vyriešiť aj inak, napríklad používaním čísel len s určitým paritným súčtom, respektíve deliteľnosťou. Napríklad 2,4,8,16 alebo aj 11. Parita 32 by už bola totožná zo samostatným kontrolným znakom.

Potom by tabuľka podľa počtu kombinácií vyzerala nasledovne:

Počet znakov Všetky kombinácie Len nezamenitelné Delitelnosť 11 Kontrolný znak 1 36 32 3 aspoň dva znaky 2 1 296 1 024 93 32 3 46 656 32 768 2 979 1 024 4 1 679 616 1 048 576 95 325 32 768 5 60 466 176 33 554 432 3 050 403 1 048 576 6 2 176 782 336 1 073 741 824 97 612 893 33 554 432 7 78 364 164 096 34 359 738 368 3 123 612 579 1 073 741 824

Čím menší počet znakov tým lepšie na zapamätanie. Odhadujem, že časom príde z Európskej únie pokyn zaviesť v tabuľkách s evidenčným číslom vozidla nielen RFID, ale aj kontrolný súčet, preto podľa mňa postačuje 6 znakov aj s rezervou, respektíve zo zvyku a väčšej variability individuálnych textov ponechať terajších 7 znakov.

Záver:

Terajšia zmena v systéme prideľovania evidenčných čísel vozidiel má aj iné výhody, napríklad:

Umožní jednému vozidlu mať len jedno evidenčné číslo počas celej životnosti, a to aj počas sťahovania a pri viacnásobnom predaji. Umožní jednému človeku mať na všetkých autách po sebe jedno evidenčné číslo, na ktoré si zvykol. Zníži nenávistné prejavy tých, ktorí neznášajú keď príde na návštevu niekto na vozidle z iného okresu. Zníži počet vyrábaných tabuliek s evidenčným číslom a tým aj finančné náklady a zaťaženie životného prostredia.

Viac informácií:

https://podmaz.sk/podcast/velke-spravy-radia-expres/7924608763-03-01-1200-velke-spravy-radia-expres