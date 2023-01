Pokračovať v jazde ak je závora zodvihnutá, ale svieti červený signál?

V posledných niekoľko rokov sme na Slovensku svedkami viacerých nelogických zmien a nielen v doprave.

Napríklad na povolenie parkovania sa začala používať dopravná značka zákaz zastavenia. Naopak na zakázanie parkovania sa používa dopravná značka parkovisko. Prednosť v jazde cez križovatkou pri použití doplnkového zeleného signálu sa mení podľa dátumu v kalendári.

Obr. 1. Nezmyselne opačná logika dopravného značenia. Tam kde je zákaz zastavenia, s dodatkovou tabuľkou, tam sa parkovať môže. Tam kde ja značka parkovisko v zóne so dodatkovou tabuľkou, tam sa parkovať nesmie (zdroj: Foto: Jozef Drahovsky a Ivo Páleník)

Množstvo návrhov politikov je rovnako nedomyslených. Aby politikom nikto do návrhov nehovoril, tak obídu medzirezortne pripomienkové konanie a aj ostatných poslancov tak, že zmeny zverejnia niekoľko hodín pred hlasovaním a poukazujú na to, ako sú geniálni, keď im to ostatní odhlasovali.

To že následne sa ostatní divia nad tým čo bolo schválene, ich nezaujíma. Na problém sa pozerajú len z uhľa ich pohľadu a nepripustia diskusiu o pohľade na problém z inej strany.



Najhoršie ešte len prechádza:

Najhoršie na tom je to, že ľudia začali rezignovať a akceptujú nezmysly a akceptujú aj nefunkčnosť alebo nedomyslené fungovanie zariadení. Berú to štandard na Slovensku, ktorí musia akceptovať a byť ticho.

Nie je to tak dávno, čo na východe Slovenska bola tragická zrážka vlaku s osobným autom, pričom závory boli hore a signalizácia nesignalizovala ani bielim ani červeným svetlom, ale vlak išiel.

Keď som navrhoval učiť vodičov tak, aby pri prejazde cez železničné priecestie sa riadili bielym svetlom, ktoré informuje, že signalizácia funguje a žiaden vlak nemá cezeň postavenú cestu a keď biele ani červené svetlo nesvieti, tak treba považovať signalizáciu za pokazenú a postupovať veľmi opatrene a to aj v prípade, že závory sú hore. Za takýto návrh zmeny v osnovách ma niektorí vysmiali.

Zrejme aj tí mŕtvi postupovali tak, že keď svietilo červené svetlo stáli, ale keď nesvietilo, vtedy išli.



Červené svetlo zo zodvihnutou závorou:

Tento krát červené svetlo zo zodvihnutou závorou nie je na železničnom priecestí, ale pri vjazde na parkovisko. Pričom na displeji parkoviska svieti informácia „vjazd voľný“.

Obr. 2. Parkovisko vjazd. Závora zodvihnutá a červený signál. (zdroj: Foto: Jozef Drahovský)

Dodávateľ elektroniky dopravného zariadenia trestuhodne odflákal svoju prácu. Ak je vjazd voľný tak mal svietiť zelený signál, presne tak isto ako je tomu na závore pri výjazde.

Obr. 3. Parkovisko výjazd. Závora zodvihnutá a zelený signál. (zdroj: Foto: Jozef Drahovský)

Potom správca parkoviska sa diví, že zakaždým keď zapnú spoplatnenie parkoviska, tak spravidla hneď v prvý deň, im niekto závoru odlomí.

Je to pochopiteľné, lebo vodičov si tak naučili. Vodiči nemajú ako zistiť, že sa niečo zmenilo. Vidia závoru hore, auto pred nimi prechádza a je červený signál ako obyčajne, preto idú aj oni. Lenže závora sa nečakane spustí dole a podľa toho čo je pevnejšie, či čelné sklo alebo tyč rampy, niečo povolí.

Záver:

Nabudúce keď uvidíte závoru hore a svietiť červený signál, alebo závoru hore a žiaden signál, tak pôjdete alebo nie, prípadne iné riešenie?

Otázka:

Dozrel čas, začať pokutovať okrem vodičov aj správcov ciest a dopravných zariadení, za ich chyby?

Prianie:

Prajem Vám všetko najlepšie v novom roku 2023 a hlavne nerezignujte.