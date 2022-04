Pokuta za neodhrnutý sneh

Veľa ľudí netuší, že keď majú na streche sneh, ktorý už nie je v prašnej forme, že po chvíle jazdy sa strecha zvnútra zohreje, čím sa vytvorí vodný film a už pri miernom pribrzdení sa môže cela snehová tabla uviesť do pohybu a zošuchnúť sa na čelné sklo, čo zabráni vodičovi vo výhľade. Potom je to už len otázka šťastia, keď udalosť skončí bez nehody.

Druhá možnosť je tá, že tlak vzduchu podfúkne tabulu snehu a tá vyletí do vzduchu a trafí niektoré z vozidiel za ním. Najničivejšie je to vtedy, keď je sneh namrznutý až do niekoľko centimetrovej vrstvy ľadu.

Záver:

Právne povedomie je v tejto veci mizivé. Veľa ľudí si neuvedomuje, že keď niečo odletí z ich auta, sú trestnoprávne zodpovední aj za prípadné zranenia a škodu, ktorú spôsobili a to aj na jar a nielen v zime.