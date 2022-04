Zníženie rýchlosti v obciach zníži počet mŕtvych

Ide o zámer minimalizovať počet mŕtvych následkom dopravných nehôd, pričom sa poukazuje na štatistiku. Za základ 100 percent sa zobral priemerný ročný počet usmrtených účastníkov cestnej premávky pri dopravných nehodách vo všetkých štátoch EÚ pri dnes obvyklej maximálnej povolenej rýchlosti v obci a to 50 km/h.

Obr. 1. Počet mŕtvych účastníkov cestnej premávky v obci pri nehodách v závislosti od maximálnej povolenej rýchlosti v obci. Vychádza sa z dát OECD, pričom graf je rozšírený lineárnou funkciou. (zdroj: Jozef Drahovský)

Niektorí politici upozornili, že zníženie maximálnej povolenej rýchlosti už len o 10 km/h., zníži počet mŕtvych až o 20 percent. Ďalší politici v súlade s OECD navrhli zmenu rýchlosti v obci na 30 km/h., ktorá zníži počet mŕtvych až o 40 percent.

Vtedy som v TV upozorňoval, že zmena rýchlosti na 30 km/h. v obci na Slovensku efekt neprinesie, lebo už veľa rokov máme na väčšine sídlisk a miest so zvýšeným pohybom chodcov maximálnu povolenú rýchlosť zníženú práve na 30 km/h. a v obytných zónach máme maximálnu povolenú rýchlosť len 20 km/h. Navrhovatelia odmietli diskutovať a zdôvodniť svoje návrhy. Len trvali na tom, aby sa na Slovensku v obci zaviedla maximálna povolená rýchlosť 30 km/h. To by znamenalo, že v obytných zónach by sa rýchlosť zvýšila a na hlavných ťahoch znížila. Našťastie Ministerstvo dopravy aj Ministerstvo vnútra sa k tom postavilo zmysluplne.

Obr. 2. Vyjadrenia k plošnému zníženiu rýchlosti v obci z roka 2018. [1]

Nové požiadavky

S odstupom času nastala v týchto návrhoch zmena, že treba počet mŕtvych znížiť viac ako o polovicu, čiže aspoň o 60 percent. Preto treba znížiť maximálnu povolenú rýchlosť v obci na 20 km/h.

Teraz politici a úradníci, ktorí sú v Európskej únii pri moci, prichádzajú s požiadavkou na ďalšie radikálne posilnenie aktivity v tomto smere, aby sa posledná iniciatíva aspoň strojnásobila. Veď podľa štatistik, až takáto aktivita prinesie skutočný efekt a počet mŕtvych začne reálne klesať.

Porovnanie Ameriky a Európy

Ľudia, ktorí pracujú v technických oblastiach poznajú príslovie „Američania navrhujú a realizujú veci prví a Európania ich navrhujú a realizujú dobre“. Napríklad v telekomunikáciách si stačí porovnať americké T1 s európskou E1, kde Európa dosiahla vyššieho prenosového pásma ako Amerika pri tej istej nosnej frekvencii.

Sú veci, ktoré Amerika spraví ako prvá a príde sa na to, že boli nezmyselné, vtedy Európa ich ani nezačne robiť. Napríklad prohibícia v 20-tych rokov minulého storočia, ktorá sa zaviedla na základe aktivity nátlakových skupín.

Tak isto je to aj vo filmoch o zombie. V Amerike sú takéto filmy populárne, ale v Európe je ich popularita mizivá. [2, 3].

Európa sama sebou

Zrejme niekto v Európskej únii chce prejsť z filmov o zombie k realite, lebo podľa štatistiky ďalšie požadované zníženie rýchlosti v obci znamená, že rýchlosť bude záporná, bude sa môcť len cúvať, čo bude mať za následok, že prv usmrtení začnú ožívať. Pri rýchlosti -10 km/hod to bude 20% oživlých ročne. Len týmto spôsobom dôjde k naplneniu požadovaných cieľov a zníženiu počtu mŕtvych.

Štatistika

Štatistika je mocná a na základe nej vieme vyhodnotiť veľa vecí, taktiež najnovšie systémy umelej inteligencie sa učia práve na výsledkoch zo štatistiky. Lenže súčasná štatistika nezachytáva všetko a preto neodzrkadľuje svet 1:1. Pred použitím štatistiky k rozhodovaniu, je vhodné sa aj zamyslieť. V štatistike chýba napríklad miera akceptovaného rizika.

Človek vzpriamený (Homo erectus) a odporučenie umelej inteligencie (AI)

Z histórie je známe, že predchodca dnešného človeka sa vzpriamil [4, 5] a začal chodiť po dvoch namiesto po štyroch. Táto zmena mala priaznivé, ale aj nepriaznivé následky.

Priaznivé v tom, že videl oveľa ďalej a predné končatiny začal používať k iným účelom. Nepriaznivé v tom, že stačil jeden chybný krok a pád dozadu, ktorý občas končil aj smrťou. Lenže predchodca človeka prijal uvedené riziko a rozvinul sa do dnešnej formy.

Keď umelej inteligencii dali za úlohu navrhnúť opatrenia pre maximálnu bezpečnosť chodcov, tak jedno z jej rozhodnutí všetkých šokovalo. Navrhla zákaz chôdze po dvoch a príkaz chodiť štvornožky.

Keď sa analyzovalo, prečo umelá inteligencia sa tak rozhodla, bolo zistené, že v štatistike mala dostupné úrazy chodcov, ktorí sa pošmykli alebo stratili rovnováhu pri chôdzi s následkom pádu, ktorým si spôsobili úraz až smrť. Naopak chýbali jej údaje o akceptovaní rizika chôdze po dvoch, od človeka vzpriameného (Homo erectus).

Záver - politici a úradníci môžu navrhnúť čokoľvek

Keď chceme znížiť počet mŕtvych pri dopravných nehodách v obci, tak treba zakázať jazdu dopredu a prikázať cúvanie. Len vtedy budú mŕtvi podľa údajov štatistiky ožívať. Ak chceme zabezpečiť maximálnu bezpečnosť chodcov, tak musíme okrem iného zakázať chôdzu po dvoch a prikázať chodiť štvornožky.

Iná možnosť je požadovať od politikov a úradníkov, aby svoje návrhy relevantne zdôvodnili a umožnili k nim diskusiu s cieľom, aby sa do praxe dostávali len zmysluplné nariadenia, zákazy a príkazy. Lenže takáto žiadosť je možná len v dnešný výnimočný deň, lebo inak sa urazia a budú robiť nielen zle, ale aj napriek.

1.4.2022 Jozef Drahovský - dopravný analytik a IT špecialista