Prvé vysielanie bolo v sobotu 14. apríla 1962 ako 15-minútový týždenník na národnom okruhu Bratislava, postupne sa predlžovala a dostala priestor na federálnej rozhlasovej stanici Hviezda / Československo a vysielala sa každý deň. Po rozpade federácie zostala v programe Slovenského rozhlasu. V rokoch 2015 až 2018 bola opäť ako týždenník presunutá na rozhlasový okruh Rádio Regina. Od roku 2018 je opäť súčasťou Rádia Slovensko v pracovných dňoch. Tradičný vysielací čas o 13.00 h sa zmenil na 17.00 h a poslucháči nájdu rozhlasovú "Zákrutu" aj v podcastoch, faceboku a archíve RTVS.



Zvučka relácie „Pozor, zákruta“ vznikla na motívy charlestonu Yes Sir, That's My Baby z roku 1925 a vďaka tejto zvučke je relácia jednoznačne a ľahko identifikovateľná.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dnes 5.5.2022 RTVS pripravuje špeciálnu narodeninovú nahrávku. Podrobnosti nabudúce.