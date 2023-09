Volebné lístky po novom

Zrejme nielen ja sa chytám za hlavu, akí ľudia sa do parlamentu dostávajú a čo stvárajú.

V doprave máme nastavené bezpečnostné limity. Ak chce niekto viesť autobus, vlak alebo lietadlo, tak musí ísť na psychotesty a zložiť štátnu skúšku z požadovaných vedomostí.

Ale keď chce niekto viesť krajinu, tak žiadne psychotesty a skúšky z odborných vedomosti nie sú vyžadované. Pritom chyby pri vedení krajiny majú katastrofálnejšie, globálnejšie a dlhodobejšie následky pre spoločnosť, ako chyby pri vedení dopravných prostriedkov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Potom sa divíme kam sa naša krajina uberá, prečo väčšina schopných mladých ľudí odchádza do zahraničia na trvalo.

Niektorí politici nepoznajú ani základy ekonomiky, niektorí nepoznajú základy fyziky, väčšina z nich sa nedokáže pozrieť na problém zo strany oponenta. Odmietajú poradiť sa s odborníkmi alebo s verejnosťou. Potom je zrejmé prečo sú ich rozhodnutia skôr deštruktívne ako konštruktívne.

Existuje jednoduchý spôsob ako situáciu zlepšiť.

Je potrebné vo volebných lístkoch u každého kandidáta doplniť URL na web stránku, na ktorej prezentuje svoje názory, prípadne aj odpovedá na otázky voličov. Ďalej výsledok IQ testu, výsledok testu na mieru empatie, manažérskych schopností a mieru agresivity. Okrem toho výsledky testov zo všeobecných znalosti z jednotlivých odborov. Pre názornosť som to zhrnul do tabuľky.

URL na web kandidáta. Miera prirodzenej inteligencie - IQ test. Síce to nič negarantuje, ale veľa napovie. Miera empatie. Schopnosť kandidáta pozrieť sa na svoj návrh aj očami druhej strany a ostatných občanov. Miera manažérskych schopností. Schopnosť kandidáta uvažovať, spraviť plán, zdôvodniť ho a zrealizovať. Miera agresivity. Schopnosť kandidáta ovládať svoje emócie. Znalosti z ekonómie. Zamerané na menové a platobné systémy, finančné toky u občanov, právnických osôb, samosprávy, štátu, EÚ. Daňové systémy ap. Znalosti z matematiky a štatistiky. So zameraním na schopnosť matematicky zdôvodniť svoje tvrdenia. Znalosti z fyziky, chémie, rádioaktivity. Platnosť zákonov, najmä zákona o zachovaní hmoty a energie. Prirodzená a umelá radiácia. Znalosti z ekológie. Fungovanie potravinového reťazca, kolobeh dýchania, energetické toky v prírode ap. Znalosti z práva. Znalosť štruktúry právnych systémov Slovenska, EÚ a ďalších štátov vedieť v nich vyhľadávať a vzájomnú nadradenosť. Znalosti z náboženstiev. Aspoň prehlaď svetových náboženstiev a ich základné vnímanie sveta. Znalosti z fungovania spoločnosti. Od dopravy cez úrady až po šport a kultúru vrátane histórie so zameraním na Slovensko a EÚ.

Tieto testy by vykonávali psychológovia, tak ako je tomu pri psychotestoch na zbrane, vodičské preukazy a podobne. Podmienka pre zápis do zoznamu kandidátov na voľby, by bolo absolvovanie uvedeného testu najviac rok dozadu, s tým, že hodnotiť budú voliči.

Prakticky je potrebná novelizácia zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva konkrétne doplnenie § 50, ods. 3, písmeno b. K tomu vykonávacia vyhláška pre proces testovania kandidátov.

Potom by voliči mali k dispozícii v papierovej aj elektronickej verzii relevantnejšie údaje pre svoje rozhodovanie, komu dajú svoj hlas.