Keď úraduje alkohol alebo alkohol za volantom

Hosť Rádia Regina - Západ (zdroj: RTVS)

Relácia: Hosť Rádia Regina - Západ

Redaktor: Miroslav Würfl

Hostia:

Vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky a dopravných nehôd odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru podplukovník Miroslav Balažovič

Psychologička Jana Benušková

Dopravný analytik Jozef Drahovský

Zvuková réžia: Andrea Görnörová a Juraj Turis

Archív relácie: http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0034/003414/00341465-1.mp3

Záznam relácie je možné vypočuť si z archívu rozhlasu preto nechcem veci v nej povedané opakovať, ale dovolím si komentovať kategórie vodičov pod vplyvom alkoholu z môjho pohľadu.

Úvod:

Alkohol na človeka vplýva okrem iného tak, že potláča spoločnosťou uznávané, respektíve naučené konvencie a do popredia sa dostáva jeho vnútorná osobnosť, ktorá je často krát iná, než na akú sme zvyknutí.

Vodiči, ktorí mali v krvi viac etanolu ako nulu, ale do 0,3 promile.

Deje sa tak najmä ráno. Takýto vodiči bývajú väčšinou prekvapení a hnevajú sa na seba, že neodhadli množstvo alkoholu večer a dĺžku spánku. Pritom pri 0,3 promile ide o množstvo alkoholu, ktoré nemá vplyv na zmenu osobnosti ani na zmenu reakčných časov. Navyše, žiaden z meracích prístrojov dostupný na trhu v cenovej relácii do 200 Euro, takto nízku koncentráciu alkoholu nezachytí. Keďže máme nulovú toleranciu, tak aj takéto množstvo alkoholu je už pokutované.

Vodiči, ktorí mali v krvi etanol od 0,3 promile do 0,5 promile.

Táto hladina alkoholu s niekým nerobí nič, u niekoho sa zlepší nálada a začínajú sa zvýrazňovať skryté osobnostné rysy. Tie môžu byt pozitívne, ale aj negatívne. Približovaním k hornej hranici začínajú byť u niektorých vodičov merateľné oneskorené reakčné časy.

Sú štáty kde je takáto hranica ešte tolerovaná, ale na Slovensku je tolerovaná len u cyklistov (do 0,24 mg etanolu na liter dychu, §4, ods. 2, písmeno d, 8/2009 Z. z.). Preto na motorovom vozidle sa vám môže stať, že v Rakúsku vás zastavia policajti, dajú vám fúkať a je všetko v poriadku. Prejdete hranice na Slovensko a tu pri tej istej hodnote, dostanete pokutu a zadržia vám vodičský preukaz.

Keď sa blíži hladina alkoholu k hranici 0,5 promile, až vtedy ho detekujú lacnejšie meracie prístroje, ale nie všetky. Moja skúsenosť je taká, že ak merací prístroj je kalibrovaný len pri jednej hodnote a to jedno promile, tak je veľmi problematický. Ďalším znakom problematického meracieho prístroja je to, že sa nedá prepnúť na zobrazovanie hodnôt v mg etanolu na liter dychu. Zobrazuje len údaj v promile respektíve v percentách. Keď vám takýto prístroj ukáže akúkoľvek nenulovú hodnotu, tak si za volant určite nesadať.

Vodiči, ktorí mali v krvi etanol od 0,5 do 1,0 promile.

V tejto kategórii sa nájde zodpovedný vodič málokedy. Je to preto, že takúto hladinu alkoholu je jednoznačne cítiť a dokážu ju zachytiť aj lacné meracie prístroje. Zodpovedný vodič to cíti a ak má pochybnosti, tak si alkohol v krvi skontroluje a za volant nesadne. Pri tejto koncentrácii alkoholu, sú zmeny osobnosti citeľné. Ak je niekto prirodzene agresívny, tak agresivita sa stupňuje aj voči policajtom, ktorí vykonávajú kontrolu na alkohol. Významne sa zhoršujú reakčné časy a aj úsudok, čo ľahko vedie k dopravným nehodám.

Vodiči, ktorí mali v krvi viac etanolu ako 1 promile.

V tejto kategórii už zodpovedných vodičov niet. Sú to tí, ktorým alkohol zablokoval rešpektovanie konvencií spoločnosti. Preto sadajú v takomto stave za volant. Ich reakčný čas a aj úsudok je veľmi zlý. Sú sebavedomí a agresívni voči okoliu. Nechcú a nedokážu nielen rešpektovať pravidlá cestnej premávky, ale ani zákony fyziky. To sú tí, ktorí tam kde je vhodne ísť 50 km/hod. idú 150 km/hod. a skončia v pevnej prekážke okolí cesty. Sú to tí, ktorí namiesto plynulej jazdy vo svojom jazdnom pruhu za predchádzajúcim vozidlom, robia myšičky a potom nedokážu udržať vozidlo vo svojom jazdnom pruhu ani počas nenáročného odbočovania v križovatke.

Vedomostná hádanka:

Ak merací prístroj pri kontrole alkoholu vodiča ukáže hodnotu 0,35 miligramu etanolu na jeden liter vydychovaného vzduchu, tak o akú koncentráciu etanolu v krvi ide na Slovensku o akú v Rakúsku a o akú napríklad v Anglicku? Prvá správna odpoveď bude odmenená sumou 10 Euro na IBAN účet.

Záver:

Nedajte si úsudok zatemniť alkoholom. Lebo potom si ľahko sadnete za volant, čo môže mať pre vás a okolie tragické následky, ktoré nejdú vrátiť späť.