Môže kuriér pri dome zastaviť a vyniesť zásielku do bytu?

Práve na takýto neriešený problém v Bratislave poukázal kuriér, ktorý doručuje zásielky do bytu.

Doteraz som zastavil a vyniesol zásielku do bytu a po dvoch až pätnástych minútach odchádzal na ďalšiu adresu. Teraz sa zmenilo v mieste doručenia dopravné značenie a kolega už po piatych minútach dostal pokutu. Preto sa pýtam, či za takýmto dopravným značením môžem zastaviť a vyniesť zásielku do bytu, pritom voľných parkovacích miest je počas dňa veľa, čiže nikomu neprekážam.

Obr. 1. Dopravné značenie v nemenovanej mestskej časti v Bratislave (zdroj: Fotografia od kuriéra)

Uvedené dopravné značenie zakazuje vjazd všetkým motorovým dopravným prostriedkom okrem dopravnej obsluhy. Vy ako kuriér ste dopravná obsluha, lebo obsluhujete dané územie a na preukázanie máte dodací list alebo iný doklad jeho úrovne. To znamená, že na dané územie vojsť môžete.

Druhá značka zóna so zákazom státia okrem rezidentov vám ako nerezidentovi zakazuje stáť, čo znamená, že tam máte zakázané parkovať, ale môžete vyložiť a naložiť náklad.

Problém je ten, že za vykladanie a nakladanie nákladu je považovaný len úkon pri vozidle a nie doručenie do bytu, s tým, že pri vozidle nikto nezostane, hoci to trvá len niekoľko málo minút.



Riešenia sú v podstate tri:

Prvá možnosť znamená prestať doručovať zásielky do bytu a do poštových schránok. Doručovať zásielky len za podmienky, že adresát po telefonickej výzve si príde zásielku prevziať k vášmu vozidlu. Čo u ľudí so zdravotným hendikepom a veľkých zásielkach, napríklad niekoľko prepraviek potravín alebo nábytku je neriešiteľné.

Druhá možnosť znamená pribrať do vozidla závozníka, čo znamená dvojnásobné mzdové náklady, s tým, že jeden zostane pri vozidle a druhý môže zásielku doručiť. Je samozrejmé, že tieto zvýšené náklady musíte preúčtovať objednávateľovi služby. Preto predpokladám, že čoskoro pri objednávaní pribudne na výber voľba, že adresát si príde zásielku vyzdvihnúť k vozidlu, respektíve, že adresát má zabezpečené parkovanie pre vozidlo doručovateľa. Ak nie a súčasne bude požadované doručenie do bytu, tak sa bude účtovať zhruba dvojnásobná cena za doručenie.

Tretia hádam najrozumnejšia možnosť znamená požiadať adresáta aby kontaktoval správcu cesty, respektíve parkoviska, čo býva spravidla starosta mestskej časti, aby zmenil dopravné značenie tak aby dopravná obsluha tam mohla parkovať napríklad 15 minút hoci aj za úhradu pri minútovej sadzbe. Minútová alebo sekundová sadzba je potrebná preto aby pri zastavení na 50 adresách v rámci dňa sa neplatilo za 50 načatých hodín, ale len sumár za súčet reálneho státia v koncomesačnej faktúre. Ak starosta nevyhovie, tak v ďalšom volebnom období nech si zvolia iného, ktorý bude riešiť potreby obyvateľov.

Záver:

Odporúčam Vám rešpektovať dopravné značenie, inak sa vystavujete riziku udelenia pokuty. Správcom komunikácie odporúčam používať rozum pri návrhu dopravného značenia aby návrh dopravného značenia nedopadol tak, ako na uvedenom obrázku, že dopravná obsluha tam zastaviť môže, ale vyniesť zásielku do bytu už nie.