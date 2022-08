Priechod na druhý svet je v Bratislave

Obr. 1. Cháron prievozník medzi svetom živých a svetom mŕtvych (zdroj: Ilustrácia Gustave Doré 1832–1883)

Postup ako priechod funguje smerom na druhý svet:

Chodec príde k priechodu pre chodcov, pozrie sa vľavo a vpravo či môže vstúpiť na priechod pre chodcov. Ak idú vozidlá, tak musí počkať kým vozidlá prejdú alebo kým mu dajú prednosť. V danom mieste pred priechodom pre chodcov často vozidlá zastanú a tak chodec môže ísť.

Obr. 2. Priechod pre chodcov (zdroj: Jozef Drahovský)

Na priechode, pred ním alebo za ním, nie je žiadne signalizačné zariadenie určené pre chodcov alebo aspoň otočené tak, aby ho chodec videl. Ak chodec vstúpi na priechod pre chodcov, často si býva vedomý toho, že ak už je na priechode pre chodcov, tak všetky vozidlá okrem električky mu musia dať prednosť. Preto suverénne pokračuje v chôdzi po zebre, lenže následne, bez akéhokoľvek bezpečnostného ostrovčeka sa ocitne v koľajisku.

Potom v závislosti od polohy hviezd, presnejšie vzájomného pôsobenia troch grafikonov je chodec zrazený vlakom a jeho duša putuje na druhý svet.

Koľajisko je tvorené tromi koľajami, kde je častý súbeh viacerých vlakov odrazu. Ak chodec nevstúpi rovno pod prichádzajúci vlak, tak najčastejšie je zrazený keď čaká na prejdenie vlaku na tretej koľaji a medzitým príde vlak po prvej koľaji. Môže sa stať aj to, že chodec zostane medzi dvomi vlakmi v strede a až tretí vlak zabezpečí odchod na druhý svet.

Obr. 3. Signalizácia nie je pre chodcov, chodec ju nevidí a starší ani nepočuje. (zdroj: Jozef Drahovský)

Obr. 4. Pokračovanie v koľajisku (zdroj: Jozef Drahovský)

Obr. 5. Koľajisko o troch koľajach a z jednej strany za zákrutou. (zdroj: Jozef Drahovský)

Obr. 6. Z druhej strany koľajiska je ešte neprehľadanejšia zákruta. (zdroj: Jozef Drahovský)

Postup ako priechod funguje smerom na náš svet:

Zatiaľ neviem o nikom, komu by sa podarilo týmto priechodom pre chodcov vrátiť sa zo záhrobia. Možno nikomu sa už nechcelo vrátiť alebo mali len jednu mincu alebo nemali perlu, ktorá je podľa niektorých verzií z mytológie potrebná k návratu. Možno, že keď prievozníkom medzi svetom živých a svetom mŕtvych je namiesto Chárona použitý moderný dopravný prostriedok a to vlak, tak treba mať k návratu iné artefakty. V každom prípade ak chcete ostať na tomto svete, tak sa danému priechodu ako chodci radšej vyhnite.

Obr. 7. Moderný dopravný prostriedok nahradil Chárona z Gréckej mytológie. (zdroj: Jozef Drahovský)

Záver:

Obr. 8. Lokalizácia prechodu na druhý svet (zdroj: mapy.cz)

Ide o jednosmerný prechod na druhý svet. Je v Bratislave na ceste druhej triedy číslo 572 v križovatke Trnavská cesta / Vrakunská cesta / Ivanská Cesta. Nevytvorili ho bohovia, ale správca predmetnej cesty, ktorým je Magistrát Bratislavy spolu so Železnicami Slovenskej republiky.

Tento priechod na druhý svet funguje už viacero desiatok rokov a prešlo nim do záhrobia veľa ľudí. Naposledy dnes 10.8.2022 ráno, kedy na druhý svet prešla 84 ročná žena.

Dokedy bude priechod na druhý svet fungovať to netuším. Keďže funguje už desiatky rokov, tak ešte aspoň nejakú tu desiatku rokov fungovať bude. Nepomohlo ani to, že som o ňom už viac krát písal, ani to, že som naň upozorňoval kompetentný osobne.