Zálohovanie pet fliaš 2022

Dnes mám na mysli dvojku ako druhotné suroviny.



Doteraz som dával do žltého kontajnera niečo cez 100 percent pet fliaš, ale od začiatku roku začalo toto číslo klesať. Pochybovači určite budú komentovať, že som nemohol dávať viac pet fliaš do kontajnera, než koľko som kúpil, respektíve dostal. Odpoveď je, že mohol. Chodím do prírody na turistiku a lezenie, pričom si beriem vodu v pet fľašiach. Prázdne fľaše nezahadzujem, ale beriem ich naspäť domov. Keďže sa dajú stlačiť tak do uvoľneného priestoru som doteraz dával aj v prírode pohodene pet fľaše od nezodpovedných návštevníkov. Preto som dával do žltého kontajnera viac ako 100 percent pet fliaš.

Teraz už kupujem zálohované fľaše, prázdne dávam nestlačené do prepravky na balkóne a keď je plná, tak sa ich snažím vrátiť. Kúpiť a zaplatiť zálohu nie je problém. Problémom je zbytočné cestovanie od jedného výkupu k druhému, lebo nie všade berú všetky fľaše a plechovky. Priamo automat vám na displeji oznámi: skúste inde. A tak jazdím a zbytočne produkujem CO2.

Informácie o zálohovaní pet fliaš na internete sú veľmi povrchné, vrátane webu https://www.minzp.sk/zalohovanie/

Prvý problém sú chýbajúce zoznamy.

Hľadal som zoznam výkupných miest a čiarkových kódov pet fliaš a plechoviek, ktoré vykupujú. Ale nenašiel. Napríklad sa mi nepodarilo vrátiť zálohované plechovky z piva.

Bežné pet flaše a plechovky sa vykupujú takmer všade, ale ak je to limitovaná séria alebo akcia, tak je problém ich vrátiť, lebo si nemusíte pamätať kde ste ich kúpili. Nepomôže vám ani to, že obchod predáva pivo rovnakej značky. Vykupuje len čiarkové kódy, ktoré predáva.

Obr. 1. Kde sa dajú vrátiť plechovky z môjho obľúbeného piva? (zdroj: Jozef Drahovský)

Druhý problém je účtovný.

Hľadal som ako je to s určením zálohy v prípade, že predajca je alebo nie je platcom DPH. Či je alebo nie je z účtovného v zálohe započítaná DPH pri nákupe z veľkoobchodu a predaj v maloobchode? a ako účtovať vrátenie zálohy u platcu a neplatcu DPH. Či rozdiel je chápaný ako zdanený alebo nezdanený zisk a tak ďalej. O týchto dôležitých veciach informácie chýbajú.

Záver:

Zálohovanie pet fliaš ako tak funguje. V mojom prípade nezvýši počet vrátených pet fliaš a plechoviek, skôr naopak. Čo určite zvýši, že zaťaženie prírody o CO2 pri zbytočných jazdách a hľadaní toho správneho výkupcu.