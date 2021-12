Magister financií opäť zabáva

Autor je bývalý minister zdravotníctva a predseda strany Dobrá voľba.

Magister Matovič nesklamal. V závere roka predviedol jedno zo silnejších čísel. Oznámil, že sa chystá vyhodnocovať úspešnosť ministra Lengvarského - okrem iného za nízku preočkovanosť Slovenska. Bravó!

Pridal k tomu príbeh autorsky pripomínajúci Vladimíra Mečiara, ako radšej vypínal predvolebnú kampaň, aby pomohol Sme rodina a nemal vo voľbách príliš vysoké percentá. Štandardne si kopol do koaličného partnera SaS. Zabudol síce na pani prezidentku, ale aj tak je o koncoročnú mediálnu zábavu postarané.

Ale bez srandy. Nezabávame sa.

Hovorme o vážnych veciach

Tri mesiace roka 2021 bol pán magister Matovič premiérom, na zvyšných deväť nám premiéra nominoval. K rekapitulácii roka by sa hodilo, keby namiesto šírenia bludov ľuďom vysvetlil ozaj vážne veci.

Napríklad. Načo bolo dobré najdlhšie obmedzovanie občianskych a politických práv ľudí v Európe, keď naše covidové “výsledky” patria k najhorším na svete? Dokedy bude vláda držať núdzový stav, ktorý dnes nemá žiadny zmysel pre ochranu obyvateľstva, zato umožňuje politickej a represívnej moci doslova choré zásahy, akým bolo zadržanie záchranárov políciou.

Nikde v Európe si vláda v roku 2021 nedovolila takým rozsiahlym spôsobom a na taký dlhý čas obmedziť občianske práva ako na Slovensku. Toto by mal magister Matovič vysvetliť a na toto by sa ho médiá mali pýtať.

Ako to bolo naozaj

Ešte raz. Tri mesiace roka 2021 bol pán magister Matovič premiérom, na zvyšných deväť nám jeho strana nominovala premiéra a celý čas jej patril post ministra zdravotníctva.

A teraz magister Matovič verejnosti oznámil, že bude vyhodnocovať prácu ministra Lengvarského. Vraj zlyhal v očkovacej kampani. V tejto súvislosti by bolo užitočné nestrácať pamäť.

“Základy” katastrofálnej nezaočkovanosti sa na Slovensku tvorili začiatkom roka. V zmätku a každý mesiac štát menil očkovacie stratégie. Centrálna registrácia bola nepripravená, hoci sme vedeli, že ju budeme potrebovať. Pre seniorov prakticky nedostupná.

Dnes už vieme, aká strašná tragická chyba sa stala, že od prvého dňa vláda celú energiu, sily a pozornosť nevenovala očkovaniu najkritickejšej najohrozenejšej skupine - vekovo najstarším spoluobčanom - ako to urobili inde. Pán magister sa radšej obsedantne spolu s ministrami zdravotníctva venovali antigénovému testovaniu, veď testov bolo nakúpených veľa.

Takže sa u nás prvé dva-tri mesiace očkoval doslova hocikto, koho v utajených databázach zaradila vláda do “kritickej infraštrukúry“. A keď už konečne došlo na nás ostatných, magister Matovič zabil akúkoľvek normálnu kampaň a diskusiu fiaskom okolo Sputnika.

Nestrácajme pamäť

Som naklonený súhlasiť, že minister Lengvarský naozaj nič osobitne podarenejšie ako jeho predchodca v zadržiavaní pandémie nepredviedol. Ale prečo nás vôbec magister Matovič obťažuje so svojimi úvahami, z ktorých sa ľudia ani nezaočkujú, ani – ako sa kedysi hovorilo – nenajedia? O čo v tejto koncoročnej zábave v skutočnosti ide?

Odpoveď je zjavná. Aby sme stratili pamäť a nekládli otázky. Napríklad. Kedy vláda odvolá obmedzovanie občianskych a politických práv, ktoré nemá v EÚ obdobu? Aký má plán, aby zvýšila zaočkovanosť najzraniteľnejších skupín? Mimochodom, záujem 59-ročných o očkovanie dramaticky klesá. Prečo asi?

Od návratu detí do škôl nás delí pár dní. Nie, nemáme na čo čakať. Vládni činitelia musia záväzne povedať, či do nich deti nastúpia a konečne prestanú byť rukojemníkmi koaličných intríg.

Veľmi by som si želal, aby v roku 2022 nemohli členovia vlády chodiť pred verejnosť a pred médiá bez toho, aby odpovedali na podstatné otázky, ktoré ovplyvňujú reálny život ľudí. Aby nemohli mediálnu a verejnú pozornosť rozptyľovať hlúposťami, krikom, provokáciami a vyhláseniami, na ktoré si o tri dni nik nespomenie.

Želal by som si, keby sa politike vrátil obsah. Bola by to oproti roku 2021 veľká zmena.