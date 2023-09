Prečo budem voliť...

...v predčasných parlamentných voľbách stranu Sloboda a solidarita (SaS). Najprv však musím spomenúť zopár detailov:

Od roku 2010 som v každých parlamentných voľbách volil SaS

Od roku 2017 som (aktuálne radovým) členom SaS

V nadchádzajúcixh voľbách nekandidujem

Pochybnosti, hejty, argumenty, polopravdy, pocity a výmysly tu bude zastupovať sklamaný a frustrovaný volič (SaFV), ja sa budem snažiť ukázať môj pohľad na vec. Ide sa na to.

Povaľači vlády

Krátky slovník slovenského jazyka opisuje slovo "povaľač" ako lenivca a nie vo význame, ktorý sa v tomto prípade často používa. Slovo "povaľovač" však slovník nepozná.

SaFV: SaS povalí všetky vlády, v ktorej je, nemá zmysel ju voliť, lebo je to záruka nestability a predčasných volieb.

Ja: Rozdelím túto výčitku na dve časti:

1) "SaS povalila každú vládu, v ktorej je" - nuž, nie je to pravda. SaS bola vo vláde Ivety Radičovej, Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Áno, dáva sa SaS za vinu pád vlády I. Radičovej (aj keď nejeden komentátor to dáva za vinu Dzurindovi). Technicky vzaté SaS nehlasovala proti vysloveniu dôvery: SaS nehlasovala v tom hlúpom hlasovaní vôbec. Nebola proti dôvere, nezdržala sa - skrátka nehlasovala. Pre pripomenutie: to hlasovanie bolo o dvoch otázkach, typu áno / nie (parafrázujem): Ste za navýšenie eurovalu? a zároveň Ste za vyslovenie dôvery vláde I. Radičovej?

Ak ste v provom prípade proti (čo do aleluja komunikujete koaličným partnerom) a v druhom za (čo komunikujete tiež), ste v pasci. Sequel týchto rečí je potom to, že "pádom Radičovej vlády sa na osem rokov dostal k moci Fico, čo vyvrcholilo smrťou (ospravedlňujem sa, ale citujem) Janka a Martinky". Okrem klasickej mäteže kauzality s koreláciou sa tu podsúva, že pád vlády spôsobil nástup Fica. Nuž nie je to také jednoduché. Fica do jednofarebnej vlády dostali voliči v slobodných demokratických voľbách. A teda ak by si ho vačšina neželala, nadarmo by padali vlády aj každý mesiac, Fico by sa nikam nedostal. Jenoducho tam priama linka nevedie.

A čo sa týka vlády, ktorú viedol I. Matovič, tu podal demisiu sám Matovč a teda SaS túto vládu nepovalila. Prispela k jej koncu (vďakabohu), ale nepovalila ju. Navyše sa zabúda, že stranou, ktorá pár hodín po tom, čo s touto podmienkou vyšla SaS a žiadala odstúpenie Matoviča, bola strana Za ľudí (áno, aj taká bola).

2) Vláde E. Hegera SaS v decembri vyslovila nedôveru v hlasovaní, ktoré sama SaS iniciovala. Hlavným dôvodom bola nekompetentnosť vlády, ktorú de facto riadil Matovič. Dobre to bolo vidieť pri vyjednávaní s lekármi, ktorí hromadne podali v roku 2022 výpovede. Ak by ich nestiahli, hrozilo, že by nebolo možné zabezpečiť zdravotnú starostlivosť. Keď sa vláda s lekármi dohodla, vystúpil v parlamente Matovič a skritizoval dohodu pod čiernu zem a tým vlastne vyslovil nedôveru Hegerovi. Ďalšie Hegerove (rozumej Matovičove) fiasko bolo čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti (spomeňme si na už v demisii odstaveného Hegera, ako blúznil o Rázsochách dostavaných z tohto zdroja)

Kľúčové však je, že v tomto čase bola SaS už vyše dva mesiace v opozícii, nakoľko v septembri toho roku odišla z vlády - a teda argument o povalení vlastnej vlády je neplatný. Navyše - ako častokrát - zvrátiť osud svojej vlády mal v rukách opäť nebožiatko Heger. Stačilo odvolať Matoviča z postu ministra financií a SaS by návrh stiahla. Dokonca sa nakoniec aj aktéri dohodli a Matovič so svojou demisiou za prezidentkou odišiel. Ako to dopadlo, si snáď každý pamätá: Matovičovi na poslednú chvíľu preplo a už odovzdanú demisiu pracovníkovi kancleárie prezidentky z ruky vytrhol. Oproti tomuto je Cirkus Aleš šuviks.

Nadarmo sa to vysvetľuje - tiež, mily SaFV, nemám ilúzie, že toto od teba budem počuť naposledy - stále môžme počuť a čítať, že "SaS povalila už tretiu demokratickú vládu". Najmä z hrdla Naďa (dlhoročného ministra obrany Igora Matoviča) a ďalších "Demokratov".

Matoviča do politiky dotiahol Sulík

SaFV: Tak či onak, nebyť Sulíka, nedostal by sa Matovč do politiky a toto by sme nezažívali.

Ja: Efekt motýlich kridel v praxi. Lebo ani Baba Vanga nemohla tušiť, že to, že mimoparlamentná strana, prvý raz kandidujúca do parlamentu vo voľbách v júni 2010 majúc ešte v zime 2009 preferenci 2,1% dajúc si na 150. miesto kandidátky širokej verejnosti neznámeho človeka, dopadne úspechom Matoviča - a teda že sa prekrúžkuje. Aký kurz v stávkovej kancelárii na tento výsledok by bol v tom čase?

Navyše, Matovič bol z klubu SaS vyhodený už vo februári 2011 (za to, že hlasoval so SMERom proti koaličnému návrhu zákona, ktorý mal vyriešiť smerácky revanš voči Orbánovi vo forme zákona o dvojitom občianstve).

SaS kope iba za bohatých

SaFV: SaS je stranou pre bohatých podnikateľov, ich bedač nezaujíma.

Ja: Na začiatok musím spomenúť, že byť bohatým človekom je úplne v poriadku. Sám by som takým chcel byť (a nie som). Ľudia často bohatých (ale aj vyššiu strednú vrstvu) neznášajú preto, lebo nimi lomcuje závisť, ze oni majetnými nie sú. Častokrát je to spôsobené vlastnou lenivosťou bez snahy na sebe robiť a zlepšovať sa. Potom toto osobné zlyhanie presmerujú voči tým, ktorí svojou prácou, umom, vytrvalosťou, vzdelaním, odopieraním si a podstupovaním rizika uspeli a zaslúžene zbohatli.

Nehovorím tu o takých, čo sú prisatí celý život na štátnych zákazkách, čo brali "vývar" z eurofondov, tendrov a mali kontakt na politicky vplyvných ľudí. Taktiež nehovorím o tých, ktorým osud nedoprial a ich situácia je objektívne neprajná.

Osobne si nemyslím, že SaS je vysadená na bohatých - to vôbec nie. Skôr je to fokus na tých, ktorí tvoria jadro ekonomiky. A to nie je štát, ani odbory, ani rôzni flákači. Tým je podnikateľský sektor, ktorý tvorí drvivú vačšinu hodnôt, ktoré živia tento štát (a samosprávy). Preto premisa, že ak sa bude dariť podnikateľom (rozumej podnikateľskému prostrediu), tak sa bude dariť aj krajine, sa javí ako správna a pravdivá.

Zároveň platí, že v žiadnom dokumente, materiáli, ani vyhlásení strany alebo straníka nie je uvedené, že sa SaS stará o bohatých. To je iba falošná skratka, lebo SaS "kope" za záujmy aj takých podnikateľov a živnostníkov, ktorí často ani zďaleka nie sú považovaní za majetných. Skrátka za všetkých, čo namiesto krytia Zákonníkom práce idú do konkurenčného boja o zákazníka pri presadení svojho produktu alebo služby na voľnom trhu. Toto je Západ. Títo ľudia sú zárukou inovácie a pravého pokroku. Im nie že nie je hanba byť politickou oporou, skôr sa čudujem, že tomu nie je tak aj pri iných politických stranách. (OK, nečudujem sa, je ľahké nadbiehať si ľuďom, ktorých stáročná kultúrna pamäť káže uchýliť sa do poddanskej ulity mrmlúc si hlúpe porekadlo, že chudoba cti netratí.)

Tá závisť a nenávisť neúspešných je kŕmená včšinou politických strán už desaťročia. Táto politika naučila ľudí ľahnúť si na chrbát, otvoriť ústa a čakať na pečené holuby. A natiahnuť ruku a žiadať pomoc.

Pomoc. Toto slovo je slovom tohto roka, dovolím si povedať. Všetci politici by chceli pomáhať. A pod týmto heslom sa pretekajú, kto viac rozhádže na všetky strany prostriedky tým naučeným natrčeným rukám. Kam sme sa to dostali?

Už pred vyše rokom som písal, že pomáhať sa má tým, čo sú v núdzi. Ak sa "pomáha" aj iným, nejde o pomoc, ale o plytvanie a rozhadzovanie. A v tejto kampani je to ešte horšie, ako to kedy bolo. Od skromných Ficových sociálnych balíčkov sme sa prebojovali k nehoráznym nápadom ako: 500 EUR za účasť vo voľbách, štátne potraviny (rozumej sieť štátnych predajní) a nehanbia si ten návrh dať na stránku s domenou sme normálni. Alebo ten OĽaNO spin-off "Demokrati" si svoj program nazvú Plán pomoci ľuďom. Ľuďom vietečo...

Rovnako v tomto žánri často počuť, že excel je strane prednejší ako empatia a solidarita. Že z grafov a čísel sa ľudia nenajedia. Že SaS je strana sociálnych autistov. A podobné múdra. Nuž, pravda je taká, že nič lepšie ako chladný technokratický prístup si štát nesmie dovoliť. Pretože spravuje peniaze všetkých ľudí. A teda uprednostňovať kohokoľvek na úkor iného je (možno až) protizákonné. Jednoducho existuje právny rámec (napríklad štátny rozpočet a v ňom alokované výdaje), ktorý hovorí, koľko na ktorý účel kedy uhradí. Už aj tak štedrý sociálny systém pokrýva mnohé životné situácie a prideľuje ľuďom prostriedky na ich preklenutie (teoreticky). Štát by to vo veľkej miere robiť nemusel. To je rozdiel medzi pravicovým a ľavicovým pohľadom. Kým ľavica vezme ľuďom čo najviac peňazí (dane, odvody, poplatky) a potom ich rozdelí do spoločnosti podľa svojho uváženia vo viere, že oni (= tí, čo rozdávajú) vedia najlepšie, komu a v akej výške, pravicový prístup je nechať čo najviac týchto prostriedkov u tých, čo ich vytvorili a ponechať im slobodu rozhodnúť sa, čo s nimi urobia. A preto opakom dnešnej spoločnosti spoliehajúcej sa na veľký štát, ktorý veľa vezme a následne rozdelí, je spoločnosť, kde jednotlivcom ostane omnoho viac a programovo alebo ad-hoc z vlastného rozhodnutia prispejú na ten či onen účel. To môže byť charita, podpora kultúry, športu, ekológie, umenia, startupov, rôznych neziskoviek, cirkví, ...

Vraví sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Nemyslím si, že to platí vždy, ale viem, že krízy, ktoré sme posledné roky zažívali, mali aj pozitívne dôsledky. Či išlo o pandémiu alebo utečenckú krízu spôsobenú vojnou Ruska proti Ukrajine - v oboch prípadoch došlo k tomu, že štát, tá veľká mocná ochranná ruka, zlyhal na celej čiare a zároveň sa ukázalo, ako promptná a efektívna je reakcia spoločnosti. Šitie rúšok ako následok neschopnosti štátu dodať ochranné pômocky načas a všade, pomoc s ubytovaním a ochranou Ukrajincov utekajúcich pred agresiou v ich krajine - to sú dôkazy, že veľký neefektívny a teda drahý štát je z hľadiska schopnosti v kríze splniť tú jedinú funkciu, ktorú od nej ľudia čakajú - pomôcť v čase krízy - impotentný.

Práva pre homosexuálov

SaFV: nebudem voliť SaS, pretože pre mňa je dôležité, aby sa zabezpečilo, aby mali homosexuálne páry rovnaké práva a inštitucionálne uznanie ako páry heterosexuálov.

Ja: SaS má registrované partnerstvá vo svojom programe od roku 2009 a nikdy ich odtiaľ nedala preč. Je pravda, že vo vládach, v ktorých bola, sa jej tento inštitút nepodarilo presadiť. Po vražde na Zámockej sa však viacerí predstavitelia SaS vyjadrili, že SaS bude tento bod presadzovať omnoho silnejšie. Je naozaj hanebné, že z hľadiska štátu existuje skupina ľudí, ktorí nemajú rovnaké práva ako väčšinová spoločnosť. Ide tu navyše o vec, ktorá iba pomôže (homosexuálnym párom) a nikomu nezníži životný štandard alebo práva. Jedná sa teda čisto o trucpodnik konzervatívnejšej časti spoločnosti nedopriať čosi pre ňu tak samozrejmé aj tejto menšine.

SaS nie je schopná spolupráce

SaFV: Opäť tu boli snahy zjednotiť demokratické strany, aby sa zabránilo prepadu hlasov a návratu Fica. SaS sa do takéhoto spájania nezapojila.

Ja: SaS je jediná liberálno-pravicová strana na scéne. Spájať sa nasilu so stranami, ktorých profil je odlišný, by bolo kontraproduktívne. Navyše, po dobrej skúsenosti z minulosti so spoluprácou s OKS dostali opäť štyria kandidáti OKS možnosť kandidovať na kandidátke SaS. A využili ju. A že Alojz Hlina je na kandidátke tiež, je signálom, že SaS je schopná kooperovať aj s ľuďmi z iných strán.

SaS je Sulík, Sulík je SaS

SaFV: SaS je stranou jedného človeka, s ním celá strana stojí a padá.

Ja: Je pravdou, že Sulík je najvýraznejšou postavou strany - veď je jej zakladateľom a predsedom. Pripúšťam tiež, že môžu existovať potenciálni voliči SaS, ktorých odradí od hlasu pre SaS práve jej predseda. Tu je však ľahká pomoc: SaS má dlhodobo zo všetkých strán najlepší program vo všetkých oblastiach. A to potvrdzujú viaceré rebríčky nezávislých hodnotiteľov. A teda ak ide o vec, je správne voliť stranu, ktorá má ľudský potenciál pokaždé priniesť najkvalitnejšie riešenia a program.

SaS nie je iba jej predseda, je to ďalších 149 kandidátov, ktorých možno krúžkovať. Je to pestrá zmes osobností, kde si svoje môže nájsť envitonmentalista, ľudskoprávny aktivista, libertarián, kresťan, ateista, človek dávajúci dôraz na zlepšenie v školstve, súdnictve, zdravotníctve, ekonomike, životnom prostredí, energetike, ...

>5%

SaFV: SaS do parlamentu nedostane, je to vyhodený hlas do koša.

Ja: Prieskumy SaS nepreceňuje, ani nepodceňuje - to je známa mantra. A nie je to účelové tvrdenie, SaS to hovorí rovnako v čase najvyšších preferencíí aj v opačnej situácii.

Prieskumy (nie volebné modely - tie merajú niečo iné) od renomovaných agentúr už niekoľko mesiacov merajú výsledok zabezpečujúci vstup do parlamentu so stabilným až mierne vzostupným trendom. Skúsenosť tiež ukazuje, že výsledok vo voľbách býva pri SaS častokrát lepší ako prieskumy mesiac pred voľbami.

Tak pre toto budem voliť SaS. lebo je to jediná pravicová liberálna strana s vynikajúcim programom a ľuďmi, čo sú taký program schopní vytvoriť a neskôr presadiť a aplikovať. Nemám žiadnu pochybnosť, že toto rozhodnutie je správne.

A teraz už iba obligátny sójový suk každému, čo dočítal až sem.