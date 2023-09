Prečo nebudem voliť...

Zaradenie. Je to skrátka ľavicová strana. Nadarmo sa ju snažia od tohto zaradenia očistiť, je to ľavicová strana. Ja vlastne ani nerozumiem, prečo sa tomu pomenovaniu bránia a prečo ich média tvrdohlavo za stredopravú stranu označujú. Dokonca v nedávno zverejnenom kompase bolo PS zaradené tesne vpravo od stredu. A pritom je to (pre mňa) jasné: sú za silný (a hlavne veľký) štát, mnohí z ich prominentných predstaviteľov nikdy v súkromnej sfére nepôsobili - ak áno, tak na zákazkách štátu, EÚ fonodoch a grantoch a z takejto perspektívy aj na celý podnikateľský sektor hľadia.

Osoby. Šimečka to vyvažuje, ale aj tak je to strašidelné. Hovorím o garantoch jednotlivých programových kapitol. Štefunko pre hospodárstvo, klimtickú krízu, verejnú správu - renesančná osoba! Potom ten nešťastný Hojsík... Je to bývalý pracovník a aktivista Greenpeace, čo by mohlo stačiť. Ale aby som bol konkrétny, vyberiem jeden príklad jeho hujerstva z nedávnej minulosti. Martin Hojsík postol na facebooku stranícky príspevok k aktivite týkajúcej sa príležitosti zarobiť na bezpečnom spaľovaní rádioaktívneho odpadu zo zahraničia. A ako v jeho poste vidno, nevenoval sa argumentom proti tejto príležitosti, namiesto toho svoj stručný post okorenil ilustračným obrázkom krajiny, v ktorej sa váľajú sudy s radioaktívnym odpadom. Hra na city. Aktivizmus. Manipulácia. A to je iba jeden z mnohých príspevkov tohto akože odborníka na ekológiu Progresívneho Slovenska. Nespomeniem si, či existuje jeden jeho výstup, pri ktorom by som nepocítil sprostredkovanú hanbu.

Okrem čelných kandidátov PS sú však zaujímaví hlavne tí, ktorí nie sú zatiaľ až tak na očiach. Nevravím, že nasledovná analógia nepokrivkáva, ale spomeňme si na to prekvapenie, čo za indivíduá dostalo do parlamentu v roku 2020 OĽaNO. Obávam sa, že podobné prekvapenie nás čaká opäť, hlavne ak sa PS dostane do vlády a teda do NR SR zasadnú náhradníci.