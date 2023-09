Akoby člen Smeru

Nedávno Borisom Kollárom dekorovaný Ivan Gašparovič, v minulosti viac krát koktal nad šlamastikou, ktorú vypustil z úst, netušiac, že boli zapnuté mikrofóny, že existuje videozáznam. Po „starom ...ujovi“, adresovanom Michalovi Kováčovi, k tým najpodlejším určite patrí táto:

BRATISLAVA. „Sme tu sami, tak to môžem povedať, že v tejto pozícii a v tomto čase som prakticky akoby členom, lebo môj neúspech bude neúspech Smeru a môj úspech bude úspech Smeru a, samozrejme, koalície,“ tvrdil Ivan Gašparovič minulú stredu na stretnutí s členmi a priaznivcami Smeru v Košickom kraji.



Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/4373334/gasparovic-som-clen-smeru.html

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ivan Gašparovič toto povedal v marci 2009 pred druhým kolom prezidentských volieb. V postavení, kedy seba staval do pozície rýdzo občianskeho, nestraníckeho kandidáta a Ivete Radičovej vytýkal politickú nomináciu zo strany SDKÚ- DS, ktorej riadnou členkou vtedy bola. Pre kovaného Smeráka, čistokrvného, či len takého „akoby“, je toto najtypickejší postoj k podávaniu informácií verejnosti, kedy majú úplne odlišný kontext vo vzťahu k pravdivosti, ako keď tú istú informáciu komunikujú medzi sebou v domnienke, že sú sami.

Stačí si spomenúť na Ficov postoj ku všetkému v spojitosti s Covidom- 19. Pôvod, priebeh a výskyt ochorenia; opatrenia a karantény, testovanie a očkovanie...všetko toto bolo zlé a nafúknuté a protiústavné. A napriek tomu, že sám mal, podľa vlastných slov, ľahký priebeh ochorenia na Kréte, posťažoval sa potom svojim kunčaftom na chate v Čifároch, aká je to strašná choroba, strašná. Odpadol, mal teploty, nevedel sa zbaviť kovovej pachute v ústach (čo je inak tiež príznakom otravy kovom (?)), nič nevládal, menil program, vypúšťal stretnutia. Na toto všetko sa vedel posťažovať, ale oficiálne, nikdy neopustil svoj deštrukčný postoj k medicínskym opatreniam. Sám z karantény nariadenej v Grécku zdrhol rovno na Kováčikov proces v Pezinku (august 2021) a novinárov odbil pri otázke na jeho pobyt v zahraničí a či dodržiava karanténne opatrenia:

"Keďže sledujem cez médiá, čo sa deje, tak som si povedal, že chcem túto frašku vidieť na vlastné oči," povedal Fico s tým, že sa vraj práve vrátil z dovolenky v zahraničí. Kde bol a či dodržal aj karanténu, nepovedal.



Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/22719809/kovacik-sud-proces-domotor-vypoved.html

K odposluchom v Čifároch sa ešte vrátime, je to výživný materiál, ale presunieme sa teraz do súčasnosti.

V exkluzívnom dueli na TA3 sa stretli dvojice Fico/Kamenický verzus Sulík/Viskupič. Pri rozdielnych názoroch na konsolidáciu financií, rovnú daň, ekonomický rast a podobne, došlo k zaujímavej situácii. Kým v roku 2021 bol Fico samá síra, žlč a hromženie pri zmienke o kajúcnikoch ako o Judášoch, dnes už nevie oponovať pri tom skutočne veľkom čísle právoplatne odsúdených ľudí, priamo či nepriamo spájaných s obdobím vlády (vlád) Smeru.

Marián Viskupič menovite spomenul šiestich ľudí z Finančnej správy, ktorí si už vypočuli a prijali právoplatný rozsudok a týmto prízvukoval, že Smer nevie zaručiť žiadne konsolidovanie a rast, keď si dosadzuje takto skorumpovaných či skorumpovateľných nominantov do úradu, ktorý má zabezpečiť jeho plynulé a transparentné konanie v správe verejných financií. Ficova reakcia bola presne v duchu onoho môjho tvrdenia. Ako kovaný Smerák narába s informáciou na verejnosti. Pripustil, že sú jednotlivci, ktorí prijali nejaký telefón či päťdesiattisíc eur. Ale odmieta tvrdenia, že za jeho vlád došlo k sprenevere stopäťdesiat či tristo miliónov eur.

Nuž takto. Boli aj smiešnejšie úplatky. Boli tu jazdené autá aj prepis takého vraku. Boli tu plastové okná a podobné prkotiny. Lenže, nikto netvrdí, že tých tristo miliónov eur išlo do vrecka Imreczemu či Wittembergerovej. Sú to takí istí malí pešiaci, ako Agh, Kočner či Bašternák. Nuly v porovnaní s tými, čo chodili do istého bratislavského hotela predávať inštrukcie nejakému bezpečákovi. Či už vlastnil bezpečnostnú firmu, alebo docentúru v odbore bezpečnostnej služby s habilitačnou prednáškou Nutná obrana, to si doplňte sami. Vyjde to na rovnako. Isté je, že Smer (Fico) chráni zlodejov zo Súmračnej a je mu to nepríjemné, ak sa na to príde. V Čifároch priznal, že počas tej dovolenky na Kréte mu ktosi vybielil kanceláriu a ukradol päťdesiattisíc eur plus nejaké zlaté mince. Neskôr to poprel. Vraj to bol omyl, vraj to vyriešil interne, nič také sa nestalo.

Vtipné na takejto „nutnej obrane“ je to, že k internému vyšetreniu prišlo až po zverejnení nahrávok, nie počas ich vzniku. Vtedy Fico mávol rukou, že nebude vzbudzovať pozornosť odcudzenou sumou, ktorú by mal možno problém vysvetliť. Na tých odposluchoch na poľovníckej chate je ale iná zaujímavá skutočnosť. Z nej vyplýva, aspoň ja tomu tak rozumiem, že Fico je zbabelec a v rámci tej zbabelosti, zo strachu prijať triezvo skutočnosť, klame aj sám seba. Topky.sk o priebehu jeho ochorenia priniesli aj toto:

Robert Fico covid podľa vlastných slov prežíval ako chrípku a nemal ťažký priebeh. Nasadil si antibiotiká, ktoré nosí stále so sebou a aj ivermektín. Priznal však, že stále nie je úplne v poriadku. "Necvičím, inak ja cvičím každý deň ako blázon, nevládzem nič. Jediné, čo ma trápi, je to, že sa neviem zbaviť dutín. Inak nemám nič, akože teploty nie, to je všetko v pohode," povedal Fico podľa portálu na nahrávke s tým, že už absolvoval päť testov.

Strašná choroba, strašná

Expremiér sa na následky Covidu sťažuje aj o 10 dní neskôr na tej istej chate. Hovorí, že sa ho nevie zbaviť, aj keď má testy v poriadku. "Ale mňa tak zlomilo vo štvrtok. Ja som celý piatok ležal, celú sobotu som zrušil program a dneska ráno som bol v tom, že zruším aj tú Banskú," hovorí Fico. V ten deň sa spolu s ďalšími straníckymi kolegami zúčastnil aj kladenia vencov v Kremničke.

"Únava, stále mám plechovú chuť v ústach, neviem, čo to je, takú, že jak keby som necítil stále niečo," pokračuje Fico. "Strašná choroba, strašná. A pritom, nemal som ťažký priebeh, ja som normálnu chrípku mal," dodal.

Ako by teda člen Smeru vysvetlil, že Covid- 19 je celé nezmysel, ale on si na dovolenke nasadil antibiotiká, ktoré nosí stále so sebou a aj invermektín? Zrejme tým, že však všeobecný lekár bežne odporučí pacientovi dávkovať si antibiotiká podľa ľubovôle a naordinuje mu ich do nemoty a antiparazitiká pre dobytok, nech si pre istotu pribalí tiež. Nuž áno, takto sa normálne nastavený človek správa, ak ide k Stredozemnému moru na dovolenku mimo chrípkovej sezóny. Stále nosí so sebou antibiotiká a aj invermektín.

Fico si zidealizoval všetko. Nie iba spreneveru (profesijnú aj spoločenskú) svojich nominantov, ktorú zľahčuje ako zlyhanie jednotlivca. Napriek tomu že tí jednotlivci zlyhávajú opakovane, že zlyhávajú naprieč prokuratúrami, súdmi, políciou a tajnou službou, že ich zlyhania sa rozliezajú medzi advokátov a podnikateľov, na štátne úrady a zjavne aj priamo do vlastného hniezda na Súmračnej, nijako nevie pripustiť súvislosť medzi vlastným videním a riadením spoločnosti a následkami, aké to pre ňu má. A aby sa vo svojom klamstve utvrdil, víta a utužuje vrelé objatie Blahu a Kotlebu, podáva si so Sujom ruku na zvolenskom námestí, s Uhríkom inde pre kamerami, dlhodobo sa hlási pod tie Mazurekove vyjadrenia, za ktoré bol odsúdený za extrémizmus. A tak sa nám sociálny demokrat zidealizoval na národného socialistu. To asi aby sa o ňom nešírilo to nelichotivé, socdemácke: přes den lhal a v noci krad..., aby už bez zábran robil všetko cez deň a v noci oddychoval. Chudák, keď už musí toľko liekov zo sebou všade vláčiť. Akoby člen Republiky, do psej matere ako by nevedel, že na to stačí vodka a Bromhexin.