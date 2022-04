Ale zase, aby to nevyzeralo ako Ficov milión na stole

Racionálne vysvetlenie mi nechýba. Životnosť systému S 300, ako ju opísal Jaroslav Naď s dôvetkom, že náhradné diely a prípadná údržba systému sú mysliteľné jedine z Ruska, a tým pádom sú nemysliteľné, je argumentom dostatočným. Systém je v dôchodkovom veku a lepšie to už nebude.

Tak isto s morálnou stránkou daru problém nemám. Fakt sa mi nechce otvárať článok o tom, čo Pellegrini odkazuje Hegerovi. Že jeho netreba pozývať do Buče, že naopak on (Pellegrini) môže jemu (Hegerovi) ukázať, ako ťažko sa žije na strednom a južnom Slovensku.

To naozaj, Pellegrini?! Povraždení civilisti sú rovnaká kategória ako tí, ktorí majú ďaleko a komplikovane k lekárovi, do práce a do škôl? Znásilnené ženy a dievčatá patria do rovnakého súdku ako tie, ktorým sa ušla len práca s nízkou pridanou hodnotou za pásom a s rizikom, že pán zamestnávateľ jedného dňa mzdu nevyplatí? Muži so zviazanými rukami a s guľkou v tyle mali podľa teba, ty nímand bezcitný, možnosť rozhodnúť sa, či posedia v štvrtej cenovej a budú mudrovať s kamarátmi o nespravodlivosti sveta, alebo pôjdu žene a deťom zohnať jedlo, vodu či lieky?

Čo si to vôbec dovoľuješ, ty Pellegrini jeden? Ty buď rád, že si bol predsedom vlády od chvíle, kedy sa tak stalo. Vieš ako by si vyzeral keby k tomu bolo bývalo prišlo skôr? Vieš ako? Fico nad tým miliónom vyzeral ako vrah a lupič, ty by si tam stál ako úplný hlupák, ktorý ani nevie kde je a čo je.

Ale, napriek tomu, že stavidlá vypustili hrubokožce a dostáva sa im priestor na okydávanie, hádam by nezaškodilo ozrejmiť verejnosti, na základe akých právomocí a legislatívnych prostriedkov došlo k tomu, že Slovensko Ukrajine darovalo zbraňový systém. Kto a kedy o tom rozhodol, spôsob, ako takto citlivú vec v dobe vojny udržať v utajení a tým pádom, možno konať menej transparentne ako by sa inak žiadalo, ale stále v súlade s predpismi. Toto vysvetlenie si zaslúžime všetci. Aj tí, ktorí počin schvaľujeme a aj tí, ktorí nie. Nech majú o čom klamať a vymýšľať si do zblbnutia.