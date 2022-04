Blaha, Fico, povedzte to živým na Červenom námestí, nie mŕtvym na Slavíne

Už sa opäť zadúšajú, hromžia, spievajú. Fico hádam aj znovu zdrhol z dovolenky, len aby vykašlal do mikrofónov svoje sprostosti. On sa tej pliagy, čo mu ťaží dušu kmína zrejme už nikdy nezbaví. Ako trojnásobný premiér musel vedieť vyhodnotiť, čo spolu s fotografiami presunu vojnovej techniky zverejňuje. Vyhodnotiť by to mal vedieť každý príčetný človek, aj ten, ktorý mu tie zábery poslal a mám podozrenie, že to nebol náhodný okoloidúci.

A Blaha? O čom trepe tento červený kmér? Ak tu máme nejakých chudobných, ak tu máme nejakú skupinu obyvateľstva prepadávajúcu sa do pásma chudoby, treba sa opýtať práve jeho, ako je to možné po dvanástich rokoch vlády Smeru. Akoto, že po každom ich opatrení objavili viac a viac skupín ľudí, ktorým chceli poskytnúť niečo zadarmo? Ktorí boli na takéto niečo akože, alebo aj skutočne odkázaní.

Vojnový štváč má kanceláriu na Červenom námestí v Moskve. Pod Slavínom je akurát rezidencia veľvyslanca USA na Slovensku. Tak sa tam, holúbkovia mieru, nezabudnite cestou na protest zastaviť a svojich užitočných upozorniť aj na túto adresu. Keď vy tak radi orientujete zblúdilcov. Že vás hanba nefacká po tých vašich plechových papuliach.