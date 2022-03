Čo bude 8. Mája oslavovať Európa a čo 9. Mája Rusko?

Informácie o približnom dátumovom ohraničení ruského útoku na Ukrajinu mnohí, nie len v Rusku, brali ako provokáciu. Práve Rusi by si však mali spomenúť, že takéto informácie je možné získať a že brať na ne zreteľ sa občas aj oplatí. Richard Sorge s mesačným predstihom varoval Stalina, že nadránom, 22. júna 1941, Hitler napadne Sovietsky Zväz. Bohorovný diktátor, stratég stratégov, idiot, ktorý sadol na lep nemeckým dezinformáciám a vyvraždil si skúsenú a vernú generalitu a dôstojnícky zbor- kaukazský bandita Džugašvili, práve toto varovanie odignoroval ako dezinformáciu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Sorge, jeden z najskúsenejších a najkvalitnejších sovietskych špiónov, pracoval pod krytím nemeckého tlačového atašé a dopisovateľa Frankfurter Zeitung v Tokiu. Aj keď jeho prvé varovanie bolo hodené do koša, tesne pred nemeckým útokom poskytol Stalinovi nie menej dôležitú informáciu. Japonsko sa podľa nej, ani po útoku svojho spojenca na Sovietsky Zväz, nepridá k nemu na Ďalekom východe. To umožnilo Stalinovi stiahnuť svoje jednotky z tejto oblasti, už Sorgemu veril a posilnil odpor na západe krajiny.

Do 8., respektíve do 9. Mája, ostávajú dva mesiace. Že sa na Červenom námestí nejaká vojenská prehliadka konať bude, o tom asi pri dnešnom nastavení Putina pochybovať nemožno. Skôr ako si dovolím zauvažovať, aký scenár a aké pokračovanie prehliadka bude mať, pripomenutie inej vojenskej prehliadky z toho istého námestia. 7. novembra 1941 na nej prehovoril Stalin k jednotkám, ktoré z prehliadky pri príležitosti osláv VOSR odchádzali priamo na front tesne pred Moskvou. Mimochodom, v tom čase už bol Richard Sorge v Tokiu odhalený a zatknutý, o dva roky odsúdený na smrť a 7. novembra 1944, tri roky po Stalinovej reči, popravený.

Poslať do vojny nie práve najlepšie pripravenú armádu je právom a častokrát aj nutnosťou tej strany konfliktu, ktorá je nútená sa brániť. Brať toto na zreteľ je nevyhnutné a z tohto uhla pohľadu sa v celej nahote odkrýva jednak Putinova nemohúcnosť nahradená brutalitou a tak isto neuveriteľná sila, fyzická aj morálna, Ukrajincov, ktorí na zastavenie agresora robia nemožné. To, čo Stalin adresoval defilujúcemu vojsku, dnes doslovne platí pre ukrajinský odpor a nie pre ruskú agresiu. Z úvodného odseku jeho reči stačí dať tri slová do dnešných reálií a bude presne opisovať súčasný stav:

„Súdruhovia, práve za namáhavých okolností oslavujeme 24. výročie októbrovej revolúcie. Prefíkaný útok nemeckých (ruských) banditov a vojna, ktorá nám bola vnútená, vytvorili hrozbu pre našu krajinu. Dočasne sme stratili množstvo regiónov, nepriateľ sa objavil pred bránami Leningradu (Charkova) a Moskvy (Kyjeva). Nepriateľ počítal s tým, že po prvom údere bude naša armáda rozprášená a naša krajina bude pritlačená na kolená. Ale nepriateľ sa vážne prepočítal. Napriek dočasným zvratom, naša armáda a námorníctvo hrdinsky odrážajú útoky nepriateľa na celom fronte a spôsobujú mu ťažké straty, zatiaľ čo naša krajina- celá naša krajina- sa zorganizovala do jedného bojového tábora...“

7.11.1941 Červené námestie v Moskve. Okrem iných, na front odchádzali aj kadeti Moskovskej delostreleckej školy. V podstate branci bez dostatočného výcviku, čo bolo ale v tejto situácii, na rozdiel od dneška, obhájiteľné konaním agresora. (zdroj: internet)

Nevieme aké správy, ako upravené, skresané či nafúknuté, prichádzajú k Putinovi. Ak ešte o dva mesiace bude konflikt pretrvávať, bude sa môcť z tribúny na Červenom námestí pozerať za vojakmi, ktorých vzápätí pošle na front, alebo už okupovať. Jedna aj druhá možnosť budú znamenať, že Rusko sa po dvadsiatich rokoch s Putinom dostáva tam, kam doviedol Hitler Nemecko po rokoch desiatich, ktoré si vypýtal na neuveriteľnú premenu „Ríše“. Ak sa o dva mesiace bude na Ukrajine ešte bojovať, znamená to, nech by ukrajinské údaje akokoľvek zveličovali straty nepriateľa, že Putin cynicky hľadí na šíky budúcich mŕtvych Rusov. Ktorí rozšíria rady tisícov padlých pred nimi. To, čo začalo klamstvom o genocíde ruskojazyčného obyvateľstva, premení sa na genocídu skutočnú, v réžii čistokrvného Rusa. Čo bohužiaľ, história to opakovane potvrdila, nebude prvý krát. To isté bude platiť v prípade, ak by už bola Ukrajina podmanená a Putin by ju začal okupovať. K tomu by ale potreboval, pri obsadení celej Ukrajiny, zhruba trištvrte miliónovú armádu s obrovskou podporou a logistikou na vlastnom území, ktoré by dokázali byť rovnako účinné aj na území okupovanom. Javí sa to niekomu, po dvoch týždňoch ruských kolapsov a lapsusov, ktoré vyvolávajú ich zvyšujúcu sa agresivitu, javí sa to niekomu reálne?

Jediná reálna možnosť, ako zastaviť, okrem iného, genocídu ruskojazyčného obyvateľstva, ktorú Putin implantoval na Ukrajinu, je odstavenie zloducha akýmikoľvek prostriedkami. Nemusia byť humánne. 9. Mája nebude čo oslavovať. Či tomu bude inak o deň skôr, záleží na každom z nás.