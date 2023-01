Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie

Deti sa rodia vždy, nie inak to bolo v závere premiérskeho postu Mikuláša Dzurindu. Od 27. januára tohto roku, kedy Dzurinda projekt Modrej koalície predstavil, po 30. september, kedy nás zrejme čakajú predčasné voľby, pribudne zhruba tridsaťsedemtisíc prvovoličov. Hovorím o tých, stále ešte deťoch, ktoré sa nemohli zúčastniť ani len referenda spred týždňa, pretože neboli plnoletými občanmi. Číslo je hrubý odhad z osem mesačnej pôrodnosti na Slovensku za rok 2005 (spolu cca 55.000 novorodencov).

Spomínam to preto, aby sa lepšie dala uvedomiť si doba, ktorá už ubehla od poslednej Dzurindovej vlády a ajhľa. Vyše roka sa pretriasa jeho návrat do politiky, dume sa o tom, akú formu ten návrat bude mať a keď to napokon príde, záujem čitateľov je enormne vysoký a diskusie dosahujú čísla, aké si hádam ani nepamätám. Články (a televízne šoty) nie sú práve lichotivé, kostlivcov zo skríň vyťahujú prehnane precízne a hlavne veľkoryso. Nie inak to bolo v nedávnej minulosti. Agentúra Focus zaradila Mikuláša Dzurindu do merania dôveryhodnosti politikov v septembri 2022 pre potreby televízie Markíza.

S výsledkami toho prieskumu sa každý pohral po svojom. Denník Sme najmizernejšie. Článok postavil na vysokej nedôveryhodnosti Mikuláša Dzurindu. Údajne mu úplne/skôr dôveruje len 13 % respondentov a úplne/skôr mu nedôveruje až 81% z nich. Podľa tohto článku sa Dzurinda umiestnil v spodnej časti rebríčka, kedy ho v dôveryhodnosti predbehla Veronika Remišová s 15 % a samotný Dzurinda o chlp predbehol Maríána Kotlebu, ktorému verí 12 % respondentov. Sme nijako nespomína záver tejto tabuľky, ktorý s 8 % (Markíza), alebo s 10,5 % (Denník N) dôveryhodnosti uzatvára tradične Igor Matovič:

https://domov.sme.sk/c/23041032/prieskum-focus-doveryhodnost-dzurinda-koalicie.html

Ten prvý údaj o Matovičovi nájdeme na webovej stránke Markízy, kde je umiestnenie Remišovej a Kotlebu totožné, chýba tam však Dzurinda. Sme v článku spomína, že Focus zaradil do merania Dzurindu pre potreby relácie televízie Markíza, tá ale umiestnenie expremiéra nikde neuvádza:

https://tvnoviny.sk/na-telo/clanok/315117-prieskum-heger-a-sulik-sa-prepadli-doveryhodnost-najviac-stupa-ficovi

Do tretice, je tu tá istá téma v Denníku N. Tu už to zrazu vyzerá nejako dôveryhodnejšie. Dzurinda je za Dankom v druhej polovici rebríčka, nie kdesi na chvoste. Necháva za sebou nie iba Kotlebu a Matoviča, nie iba Remišovú a Uhríka, ale dokonca aj Šimečku. V podrobnejšej tabuľke Dzurindovi úplne/skôr dôveruje 18,2 % respondentov a opačný názor má 68,2 % z nich. Hmm, to mi nejako nesedí s predošlím:

https://dennikn.sk/3026461/prieskum-doveryhodnosti-korcok-predbehol-aj-hegera-dzurinda-sa-vracia-s-velkou-nedoverou/

Článok v Denníku N tiež v názve podčiarkuje ošemetné postavenie Dzurindu, čo sa dôveryhodnosti týka. A v názve dopĺňa, že v meraní Dzurindu preskočil Ivan Korčok. To sa podarilo aj tretiemu z nepolitikov v tabuľke, Ivanovi Miklošovi. Ale Dzurindovo miesto v tom samom meraní Focusu je tak výrazne iné a inak podané ako na Sme, že je to až nepríjemne podozrivé.

Za tú dobu, čo Dzurinda už nebol premiérom, sa z novorodenca stal oprávnený volič. Z iného expremiéra, z Matoviča, sa v priebehu pár mesiacov stalo priam synonymum nedôveryhodnosti. V neposlednom rade preto, že nedodržal svoje sľubované zúčtovávanie s kauzami predchádzajúcimi jeho volebnému víťazstvu, čo mohol, to trestuhodne premrhal a osobne zlyhal. Do Fica sa nepustil ako oponent a garant transparentného narábania s politickou mocou a vynucovania práva. Pustil sa do neho ako žiarlivý konkurent a vulgárne a hlúpo mu kontroval. Títo dvaja vytvorili mizerný a zničujúci konglomerát. Plný klamstva, nenávisti a zákernej pomstychtivosti, zmiešaný z nízkych pudov a z totálneho nedostatku empatie, triezveho úsudku a pokory.

Mikuláš Dzurinda sa nepokúša o návrat Dzurindu. Pokúša sa o eliminovanie škôd, ktoré za sebou ťahajú, ale hlavne pred sebou tlačia Matovič a Fico. V istej časti slovenského voličského spektra je po takomto pokuse výrazný dopyt. Výrazný. Tak prečo by nositeľom tohto pokusu nemohol byť Mikuláš Dzurinda? Čo už na tom môžeme stratiť, ak sa v opozícii budú ruvať dvaja najbesnejší psi?