Horalky sa brániť nevedia, ľudia nejaké možnosti majú

Na úvod tri poznámky.

Poznámka č. 1: pred troma rokmi Ľuboš Blaha na svojom profile zverejnil status, v ktorom sa dovoláva súdnych ľudí, aby pouvažovali čo to musí byť za magora, ak si niekto dá tú námahu zistiť si jeho adresu a na vchodových dverách mu zanechá bližšie nešpecifikovaný nepriateľský odkaz. Pýta sa, komu stojí za to znepokojovať jeho manželku a vystrašiť syna. On sa údajne podobných incidentov nezľakne, tak by som mu doprial stretnúť sa s treťou poznámkou.

Poznámka č. 2: Blahov stranícky šéf Fico amatérsky maskoval svoju nenávisť voči veličine občanov, ktorá ho, vo svojej mnohorakosti a prítomnosti v každom regióne, donútila abdikovať pred štyrmi rokmi. Patologickú nenávisť Fico maskoval ohrozením svojej osoby a až do vymenovania novej vlády zneužíval inštitút ochrany ústavných činiteľov a dožadoval sa osobnej ochranky. Pred akým nebezpečenstvom, to sme sa dodnes nedozvedeli.

Poznámka č. 3: aj keď ide o fiktívny príbeh z druhej svetovej vojny podľa námetu talianskeho spisovateľa Alberta Moraviu, Sophia Loren zvládla rolu horalky, v rovnomennom filme Vittoria De Sicu, nie len na Oscara, ale rovno na jedničku. Vôbec, všetky jej role energických žien, brániacich seba a sebe blízkych sú tak presvedčivé a ľudsky prijateľné, že priam počujem mľasknutie štipľavej facky na líci človeka, ktorý nikdy nenastaví to svoje. Na to je obzvlášť zbabelý. A práve toto si Ľuboš Blaha zaslúži. Stretnutie s Horalkou.

Hrdosť, krása, ľudskosť, sila, odhodlanie. Toto všetko a omnoho viac dá sa čítať v očiach Horalky. Vlastnosti ktoré chýbajú Blahovi či Ficovi, sú tou pákou, ktorá ich dokáže usmerniť na koľaj kam patria. Teraz ju majú v rukách OČTK, žiadam ich o konanie (zdroj: internet)

A teraz k veci.

Som vážne znepokojený. Osoby, ktorým som v posledných parlamentných voľbách odovzdal svoj hlas, aby v mojom mene vykonávali poslanecký mandát v prospech tejto krajiny, boli obvinené zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu. Trestná sadzba za vlastizradu, ktorú charakterizuje spojenie sa občana Slovenskej republiky s cudzou mocou či s cudzím činiteľom za účelom úkladov voči Slovenskej republike, je pätnásť až dvadsaťpäť rokov. Vo výnimočných prípadoch to môže byť doživotie.

Iste uznáte, že po takomto vážnom obvinení musím zvážiť, či spomenutým osobám ešte niekedy môžem dôverovať a odovzdať im svoj hlas. Ľuboš Blaha našiel v sebe odvahu a nechodí okolo horúcej kaše. Skutky a mená vyslovuje zreteľne a jasne, nenecháva mi žiaden priestor na to, aby som sa domnieval, že ide len o nejakú parafrázu či alegorické prirovnanie. Vo svojom nedávnom statuse na sociálnej sieti to tvrdí otvorene a bez dvojzmyslov. V ôsmom bode svojich výhrad voči dôvodom hlasovania niektorých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, postojom niektorých ministrov vlády Slovenskej republiky v predmetnej veci a úlohou prezidentky Slovenskej republiky, ktorá mala možnosť všetko zvrátiť, ale nezvrátila, Ľuboš Blaha tvrdí nasledovné:

8. Najväčšiu zodpovednosť za americkú okupáciu nesú Zuzana Čaputová, Eduard Heger, Jaroslav Naď a Ivan Korčok. Americkí agenti, ktorých prepojenie na USA musí byť predmetom vyšetrovania za vlastizradu.

Musí byť... americkí agenti...vyšetrovanie vlastizrady. Tak silné slová sociálneho demokrata by nemali ostať nepovšimnuté orgánmi činnými v trestnom konaní. Preto ich dôrazne žiadam, aby sa týmto priamym obvinením zaoberali so všetkou vážnosťou a od statočného poslanca Blahu si vyžiadali dôkazy a indície, ktoré ho viedli k takémuto tvrdeniu. Som naozaj znepokojený, pretože obvinenia sú tak vážne, vznesené sú voči tak rozsiahlemu spektru politických strán, že výrazne zužujú môj rozhodovací priestor a to už pri nadchádzajúcich voľbách. Moje pochybnosti dokáže rozptýliť jedine urýchlené vyšetrenie spomenutých obvinení a potvrdenie alebo vyvrátenie ich pravdivosti. So všetkou trestnoprávnou zodpovednosťou, ktoré za takéto konanie alebo za tvrdenia o takomto konaní hrozia.