Keď bral frajerku ku Merkelovej, o wehrmachte ešte nehovoril

S nemeckou premiérkou Angelou Merkelovou sa stretol 3. apríla 2017, s Máriou Troškovou o niečo skôr a tak ju zobral na výlet do Berlína. Bola to hanba sveta a trapas a diplomatický a spoločenský faux pas, ale čo už. Bolo to v období, kedy slovenský premiér videl Slovensko v európskom jadre a tomu prispôsoboval, teraz vieme, že len naoko, svoj postoj k našej zahraničnopolitickej orientácii. A ako predseda vlády jedinej z krajín V4, ktorá patrí do eurozóny, netajil svoj pocit triumfu Slovenska v tejto geopolitickej skupine, lebo práve z krajín platiacich eurom malo to jadro vznikať. Bolo to v období, kedy ešte v ňom doznievalo rozčarovanie z „úspešného predsedníctva“, ktoré mu všetci chceli pokaziť a on potreboval nejako vytrieť kocúra.

Čo u Fica naoko nebolo a nikdy nebude, je jeho neschopnosť tváriť sa a správať civilizovane, akonáhle sa ocitá v závoze a pod tlakom, akonáhle vycíti, že čosi sa mu vymyká spod kontroly. Vtedy opakovane zvlieka kožu a odhaľuje v sebe latentnú zlobu a nenávisť, samoľúbu pomstychtivosť, pohŕdanie a bezohľadnosť. A neskutočnú hlúposť, pretože každým takýmto zvliekaním sa, ničí si šance na návrat a tentokrát, v priebehu tohto týždňa, definitívne si ju zahatal. Vsadil na Putina a s Putinom zakape. Cíti to, preto je tak odporný. Nazvať armádu spojenca wehrmachtom, je od trojnásobného premiéra, ktorý z toho úradu Nemecku celé roky nadbiehal a rešpektoval ho, niečím neskutočne úbohým a nízkym. Neexistuje žiaden kontext medzi dnešným bundeswehrom a wehrmachtom z obdobia 1935- 45 a na túto urážku by Nemecko malo reagovať. Predstavte si vlastné pocity, ak by Angela Merkelová zo svojho politického dôchodku zapochybovala o bezpečnosti nemeckých vojakov, lebo majú ísť ratovať ku hraniciam armádu, ktorá na nej strieľa vlastných občanov do chrbta. Nie strieľala, strieľa!

Čo vlastne Fico na seba, bez pretvárky, prezradil?

Že sledujeme u Fica prechod od komunistu k demokratovi a z tejto obchádzky už rovno k fašistovi nie je novinkou. A nie je to ani nič originálne. Rovno mohol ostať komunistom, je to rovnaký grc. Hľadanie vonkajšieho nepriateľa a delenie spoločnosti na základe politickej príslušnosti je jeho staršia pesnička. Podnecovanie nenávisti na tom istom základe je nový rým na osvedčený nápev. Kým predtým to boli zovšeobecňujúce útoky na opozíciu, média, neziskovky a podobne, s občasným menovaním konkrétnej osoby, dnes je to označenie tej osoby nie iba plným menom. Neuvádza sa iba jej poštová adresa. Tie lokalizované osoby sú obvinené zo spáchania závažného trestného činu. Navodzuje dojem, že minister obrany ovládol armádu, zákonodarný zbor urobil palácový prevrat a úradujúca hlava štátu ho podpisom odobrila. Čo je síce úplná hovadina, ale diskutérskej svoloči od Blahu, Uhríka či Danka to zapadá do seba rovnako, ako tej u Fica, Harabína či Čarnogurského.

Je mi už fakt proti srsti tretí krát opakovať Blahov status. Označenie Čaputovej, Hegera, Korčoka a Naďa za osoby najzodpovednejšie za tú velezradu je pokutový kop zvrtnutý do vlastnej brány. Títo štyria ústavný činitelia vykonávajú v rámci svojich právomocí a povinnosti najvýraznejšiu prácu v prospech Slovenska. Kým prezidentka konzistentne stojí a koná na nezmenených princípoch, doteraz nemastný- neslaný premiér sa našiel v roly, v ktorej niet ani náznaku po váhaní v rozhodovaní a čakaní na pokyn ani nie zhora, ale tak trochu zboku aj z facebooku, lebo doteraz sa to tak javilo. Rovnako konzistentne pracuje minister zahraničných vecí a minister obrany, ktorý už nemusí logisticky zabezpečovať atomofky a caligulovské vylodenia, je výrazne uveriteľnejší, ako bol pred časom.

A v tejto vypätej atmosfére, kedy už opozícia otvorene svojich vyzývala a stále vyzýva na pouličný lynč, kedy spojencov otvorene označovala a označuje za nepriateľov, kedy si ruský národ otvorene zamieňala a opakovane zamieňa za ego šialeného mužíka z Kremľa a obete násilia otvorene označovala a stále označuje za agresora, vtedy sa niečo stalo.

Významná a rozhodujúca časť Slovenska sa vrátila na sociálne siete s dvoma farbičkami a začala miesto hlúpostí a nenávisti zhromažďovať plienky, hračky, matrace, potraviny a hlavne ľudskosť v sebe, z ktorej niečo dať druhému je omnoho jednoduchšie, ako doteraz opozíciou ponúkaná zloba a hnus.

Fico posledný krát prestrelil a pôjde raketovo dolu. Silne pochybujem, že po takejto eskalácii jeho smrteľnej nenávisti, budú vôbec nejaké koalície s Hlasom do komunálnych a župných volieb. Spomínate si, okolo dňa žien chcel predstavovať spoločných kandidátov. Môže spomenúť akurát tak Mazurekovho uvrieskaného kámoša či Uhríkovho šmejda, s ktorým blicovali cez dejepis. Ak si z prvej marcovej dekády Fico zapíše nejaké čísla, bude to len poštové smerovacie číslo Kotlebovho pobytu vo výkone trestu. To aby vedel, kam patria v tejto spoločnosti fašisti.