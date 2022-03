Keď pod ruskou trikolórou s dvojhlavým orlom slúžili chlapi

Vo všadeprítomnom zhnusení z besnenia ruských zbraní na Ukrajine, znie ako z iného sveta, že ruská armáda zažila časy, kedy bola vzorom efektivity velenia a logistiky, príkladom cnosti a nezištnej obetavosti. Vo chvíľach ohrozenia vlastných životov, ruskí vojaci neváhali a predviedli neuveriteľne koordinovanú záchrannú misiu, keď ratovali z trosiek civilné obyvateľstvo. Jedným zo symbolov tejto naozaj svetlej stránky v histórii Ruska je krížnik Auróra. Písal sa 29. december 1908.

Krížnik Auróra na dobovej fotografii (zdroj: internet)

Deň predtým, 28. decembra 1908, oblasť Messinskej úžiny medzi Sicíliou a Apeninským polostrovom, zasiahlo silné zemetrasenie so silou 7,5 stupňa Richterovej stupnice. Zemetrasenie a následná vlna tsunami najviac poškodilo sicílsku Messinu, na druhej strane úžiny Reggio di Calabria. Celkovo zahynulo vyše osemdesiattisíc ľudí.

Krížnik ruského vojnového námorníctva Auróra bol dokončený v roku 1903. Ako jedna z mála ruských lodí, len ľahko poškodený, vyviazol z porážky pri Cušime počas rusko- japonskej vojny (1904- 1905). Po opravách bol prerobený na cvičnú loď a na jeho palube cvičili kadeti. Koncom roka 1908 sa krížnik Auróra zúčastnil manévrov Baltskej flotily v Stredozemnom mori a v osudný deň boli lode flotily relatívne blízko epicentra zemetrasenia.

Ruské vojnové lode v messinskom prístave (zdroj: internet)

Okamžite po obdržaní správy o zemetrasení a prosbách o pomoc, ruské lode na rozkaz admirála Litvinova vyplávali z prístavov Augusta a Palermo. Ako prvé dorazili do Messiny krížnik Makarov a bojová loď Cárovič. Počas plavby boli pripravené ošetrovne, vytvorili sa záchranné tímy, simuloval sa postup, logistika a efektívnosť pomoci. Celkovo sa záchranných prác zúčastnilo sedem lodí ruského vojenského námorníctva. Dva delové člny, bojové lode Cárovič a Sláva a krížniky Makarov, Bohatier a Auróra.

Ruské vojnové námorníctvo plní zmysluplné rozkazy v mierovej misii (zdroj: internet)

Spolu 3202 ruských námorníkov a dôstojníkov z trosiek s veľkým nasadením a obetavosťou zachránili asi dvetisíc ľudí. Traja pri vyťahovaní obetí spod nestabilných trosiek zahynuli. Makarov a Cárovič ostali v Messine, Auróra sa presunula do Reggia a po základnom ošetrení, Auróra, Sláva a Bohatier kyvadlovo prepravili asi tisícosemsto zranených do nemocníc v Neapole a v Syrakúzach.

Pamätník obetavosti, ľudskosti a nasadenia (zdroj: internet)

Aj keď krížnik Auróra nebol prvou loďou, ktorá doplávala do Messiny (neskôr sa zapojili aj lode iných štátov), práve on sa stal symbolom nezištnej ruskej pomoci. Jednak preto, že zo známych dôvodov, je jedinou dnes existujúcou loďou účastnej na onej misii. Ostatné boli potopené v bojoch 1. svetovej vojny alebo krátko po nej ich zošrotovali. Tiež preto, že Auróra sa vrátila v marci 1911 do Messiny a v mene ruského loďstva prevzala oficiálne poďakovanie vďačných messinčanov. Tí ruským námorníkom odhalili pomník, ktorý túto udalosť pripomína a dodnes nie je v regióne zabudnutá.