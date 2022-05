Matovič- Sulík- Fico

Jedna pravda a jedna nepravda v tvrdeniach Igora Matoviča je spojená s Róbertom Ficom a Richard Sulík je pri týchto tvrdeniach iba pomôcka. Ačohentizmus Igora Matoviča sa sústreďuje práve na koaličného partnera, predsedu SaS a vláda Ivety Radičovej je pri tom len prostredím kde sa to odohralo, nie dôvodom.

Tá pravda je v tom, že Igor Matovič naozaj pred hlasovaním o eurovale priam úpenlivo prosil poslancov, aby nehlasovali tak, že to povedie k pádu vlády. Sám ale zahlasoval rovnako ako poslanci SaS, cez kandidátku ktorej sa do parlamentu dostal. Všetko ostatné z dnešného a nedávneho tvrdenia o tomto hlasovaní, o jeho dôsledkoch, je lož. Alebo aspoň účelová interpretácia nasledujúcich udalostí, ktoré vyvrcholili vraždou novinára a jeho snúbenice, dlažobnými kockami a Sörösom, vilou v Caen atď. atď.

V prvom rade, tvrdenie o ôsmich rokoch vlády Fica je holý nezmysel. Lebo áno, osem rokov potom vládol, ale to vieme dnes (vedeli sme v roku 2020). Že po páde vlády Ivety Radičovej preberie moc naspäť Fico sa dalo tušiť. Rovnako sa to však dalo tušiť aj v prípade riadnych parlamentných volieb v termíne 2014. Sulíkova tvrdohlavosť nebola jediným problémom vtedajšej koalície a ani jeho naivita. Tá koalícia poste nemala ako v takomto zložení prežiť. A čo horšie, pri porovnaní s tou dnešnou, javí sa predsa len stabilnejšou a zmysluplnejšou.

Takže, o ôsmich rokoch vlády Fica môže Matovič hovoriť len a len preto, lebo už ubehli a všimli sme si to viacerí. Ale, v roku 2016, po parlamentných voľbách, nebolo až takou samozrejmosťou, že bude naozaj vládnuť Fico. Lebo, pravda je taká, že parlamentné počty, aj s Mostom a Sieťou, vychádzali na koaličné zmluvy s úplne inými stranami, ako napokon Bugár a Procházka „vyjednali“. Že jednou z príčin prečo sa tak stalo, prečo Rado a Béla nešli do spolku (aj) s Igorom bol práve Igor a jeho povesť štváča s odposluchmi pod tielkom, je hádam dostatočne známe.

Lenže, to by sme po voľbách v roku 2016 museli zniesť koalíciu v zložení Sulík- Matovič- Danko- Kollár- Bugár- Procházka a to je hádam aj všetko, čo sa o takomto zložení oplatí teoreticky spomenúť. Jediným plusom takejto alternatívy je predpoklad, že Ján a Martina by zrejme žili a všetko by sa zašmodrchalo inak a inokedy.

Sumarizovanie problému, že kto tu odkedy uľahčuje Ficovi pozíciu na opakované zmocňovanie sa vlády (vždy s inými štatistami) môžeme smelo uzavrieť tým, že Igor Matovič je v takýchto výkonoch nepopierateľný líder a ak to niekto do úspešného konca (z pohľadu Fica a jeho fašistov) dotiahne, bude to práve on. A to aj pri všetkej neohrabanosti a naivite Richarda Sulíka. Pri ktorom verím, že dostojí svojmu slovu a v septembri 2023 už nebude kandidovať na post predsedu SaS. To je hádam to kľúčové, čo ešte môže nejako viesť k úspechu vo voľbách 2024 v neprospech Róberta Fica, ak teda bude ešte môcť kandidovať. To je ale na konaní iných, nie na našom priani.