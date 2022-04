Strata mandátu a potulovanie sa okolo parlamentu nie je to najhoršie, čo Mariána Kotlebu po právoplatnom odsúdení čaká. Ak dostojí svojej hlúposti, môže si koledovať o ozajstný árešt a hoci to v posledných týždňoch vyzeralo, že z basy má nefalšovaný strach, rožky vystrkuje ako ten slimák v riekanke. Ale Kotleba disponuje aj variantom, že stačí sedieť doma, písať pamäti a nejako to preklepe.

Strata mandátu a potulovanie sa okolo parlamentu je dnes variant, ktorý by možno Fico bral všetkými desiatimi. Kto vie, kto mu vidí do hlavy, nech povie, či je to tak. Pre istotu, lebo na slobodnú potulku to u Fica nevyzerá, chopil sa ten brka a nie za trest, ale dobrovoľne napísal vari tridsať krát ten istý text. Píše Ursule aj Borisovi, spomenul si na Emanuela aj na Olafa, nezabudol na nikoho. A žiadne také, že „Vážený pán oný...“, ale pekne, krasopisne „Dear Mr./Madam President“ atď.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V tých identických textoch nazýva svoju vlasť vredom a snaží sa adresátom vysvetliť, kto infekciu a zápal spôsobil. V neposlednom rade je to Daniel Lipšic, kedysi politik, dnes šéf špeciálnej prokuratúry. Ten sa, podľa Fica, netají snahou predstaviteľov opozície pozatvárať do basy. Len a výlučne len za ich normálnu opozičnú, politickú činnosť. Je to do neba volajúca nespravodlivosť a európsky lídri to musia vidieť!

V septembri 2008 ani týždne podozrení, že minister spravodlivosti Štefan Harabin udržiava kamarátske kontakty z Bakim Sadikim, šéfom albánskej drogovej mafie, nestačili na to, aby ho Fico zo svojej vlády odvolal. Ak tu máme nejakého ficológa, možno by nám vedel vysvetliť, prečo má takú slabosť na šéfov drogových kartelov a preberá po nich nie len maniere, ale aj frajerky.

Vtedajšia opozícia sa snažila Harabina odvolať a za to si Daniel Lipšic od odvolávaného ministra vypočul tú povestnú vetu, zachytenú mikrofónmi v Národnej rade:

„Pôjdeš do basy, ty hajzeľ!“

Tieto slová svojho ministra by si mal Fico veľmi dobre zapamätať. Spolu so skutočnosťou, kto tých povestných slovenských kajúcnikov do zneužitých funkcií nominoval, kto z toho zneužívania profitoval a komu sa ten profit ako bumerang vráti práve v tak lakonicky zúženom charakterizovaní dvanásťročného vládnutia Smeru do jednej vety:

„Pôjdeš do basy, ty hajzeľ!“