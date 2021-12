Ponúknuť starenke rameno a nechať ju uprostred cesty, to sa stalo

Ak by pred parlamentom bola kaďa s vianočnými kaprami napríklad, policajti by sa mohli vyhovoriť, že nevedia rozlíšiť protestujúcich záchranárov od predajcov rýb. Ak by si zasahujúci policajti tú kaďu rovno aj vymysleli, bolo by to schodnejšie riešenie ako to , ku ktorému prikročili. Zrejme museli prikročiť. Kto vydal rozhodnutie o zadržaní a predvedení záchranárov pykať za svoje pokyny nebude. Formálne konal v súlade s aktuálnym stavom. Formálne však viac ako šesť osôb nájdete na každom ostrovčeku verejnej dopravy, o obchodoch už je aj škoda sa zmieňovať. Včera som sa dal ostrihať. Dve kaderníčky, dvaja zákazníci v kresle, tretí za dverami. Ešte dvaja strapáči, neuvážený krok do miestnosti a už nás mohli hnať do CPZ. Formálne áno.

Jedna vec je však vyprodukovať spoločensky neospravedlniteľný trapas, ale druhou vecou potom bude, pokúšať sa, práve na formálnom dodržiavaní zákonov, obhájiť ho pred verejnosťou. Pred verejnosťou, ktorá hodiny blokovala dopravu v hlavnom meste a aj pred tou, ktorá v tej doprave uviazla. Pred verejnosťou, ktorá si takto pred týždňom mohla kúpiť topánky, ale nie šál a rukavice. Pred verejnosťou, ktorá sa už ani nesnaží si vytvoriť na túto politickú garnitúru názor, pretože zlyháva a stráca sa v bludisku krivých zrkadiel, nevediac už, komu patria okuliare na zátylku a komu plexisklo pred hubou. Kto to s nimi myslí naozaj dobre a komu sa dá ešte veriť.

Naozaj hlúpe, urážlivé a povrchné vyjadrenia sa k situácii, ako ich predviedli Mikulec, Hamran a Heger, ten posledne menovaný obzvlášť, si nezadajú s ponukou rýchlych kalkulov od veksláka na chodníku a dvoch pofidérnych advokátov pred bránou.

Pár hodín pred protestom som ich videl tiež spolu. Prakticky kolegov. Policajtov, hasičov a záchranárov na D1 pred mostom Lanfranconi pri zrážke dvoch kamiónov. Tam im to pristalo, tam, v pomaly sa šinúcej kolóne bolo vidieť, že sú profíci a že vedia, čo má každý z nich robiť v situácii, ak im do nej nezasahuje mudrlant s víziou ako zachrániť svet. Mudrlant, ktorý je pred každou novou situáciou opakovane amatér a spolieha sa, že manuál k použitiu varnej dosky sa dá aplikovať na každý recept od starej mamy, že však už niečo o tom vie.

Pár týždňov pred voľbami som ich videl spolu. Prakticky kolegov. Matovič, Heger a Sulík na jednej strane a Žiga na druhej v politickej, predvolebnej debate. Za vtedajšiu koalíciu tam mali byť viacerí, Žiga ostal v totálnom oslabení a ako tak to predsa len ustál. Tým trom to napodiv pristalo. Matovič ešte nevedel, že pôjde na Riviéru na obhliadku, tak väčšinou čušal. Heger a Sulík argumentovali zrozumiteľne, napokon, voči restom Ficových a Pelegriniho vlád nebolo tak ťažké zaujať jasne odlišný recept na nápravu. Veľká škoda, že z toho všetkého ostal len manuál k varnej doske a spoza nej má niekto ešte tú drzosť želať nám dobrú chuť.