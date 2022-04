Skupina, založená, zosnovaná, zločinecká

To poradie nie je nijako dôležité. Obidve tlačové besedy z archívu televízie sa niesli v rovnakom duchu. Napokon, rovnako ich prerušoval v reklamnej vsuvke uškriekaný panáčik najnenávidenejšieho maskota zásielkového obchodu. Rozdiel bol hádam iba v tom, že kým suita okolo Pellegriniho len tak nezúčastnene postávala, tá Ficova sa občas aj rečou tela do predsedovho blúznenia zapojila. Podvedome súhlasným pokyvkávaním hlavou pri argumentácii a vedome úškrnom pri invektívach a zosmiešňovaní. Ak by ale Róbert Fico stále nerozumel čo to po ňom NAKA chce, z čoho ho obviňuje, ponúkam jeden príklad toho, čo je to daňové tajomstvo a dva príklady o tom, ako sprosto zavádza.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kotleba, Mazurek

Aj Pellegrini aj Fico sa ako muchy k pomyjam vracali k téze, že dnešné obvinenia sú presne načasované, že ide o komplot rýchlo zbúchaný z bezradnosti koalície, ktorá nevediac ako kompenzovať rast cien, rozhodla sa v utorok, že v stredu zadrží Roba. Dôkaz? Na policajnom uznesení doručenom Ficovi je dátum 19. apríl a dnes je ešte len 20. apríl. V jednom okamžiku, keď Blahova aj Blanárova hlavička horlivo prikyvovali, Fico vytiahol neuveriteľný argument. Koalícii sa už podarilo zlikvidovať Kotlebu, na rade je Smer a určite dôjde aj na Republiku. To hádam ani nepotrebuje komentár. Hrádza voči extrémizmu sa obrňuje stupídnou existenciou rozdelenej fašistickej strany.

Ján Čarnogurský

Fašizmom sa Fico dnes oháňa na dennej báze. Fašistická je súčasná koalícia, autentickí nemeckí fašisti v tridsiatich rokoch vešali politickú opozíciu a ak by dnes na Slovensku platil trest smrti, dnešní slovenskí fašisti (koalícia) by určite vešali opozíciu (Fica a Smer). Z uvedeného by logicky malo vyplynúť, že Fico sa identifikuje ako antifašista, akurát, k fašistom už neradí Kotlebu a Mazureka, tí sú (budú) prenasledovaní s ním. S Ficom, antifašistom, otvorenom spojencovi Kotlebu a Mazureka.

Ale k tomu Jánovi Čarnogurskému. Okrem fašistov rokoch tridsiatych, spomína Fico aj komunistov rokoch päťdesiatych a to boli zrejme také isté svine. Spomenul tiež, keďže zadržaný a obvinený bol aj advokát Marek Para a advokátom je napokon aj Róber Kaliňák, že to je už také zverstvo koalície, aké si nedovolili ani československí komunisti rokov päťdesiatych, ani nemeckí fašisti rokov tridsiatych. Žeby obvinili a zadržali advokátov iných zadržaných a obvinených osôb a tým im skomplikovali ich právo na obhajobu. Lebo sediac vo väzbe, keď je váš advokát tiež vo väzbe, veľa vody na súde nenamútite.

Asi treba veriť Ficovi minimálne to, že v novembri 1989 si nevšimol nejaký spoločenský pohyb. Inak by čerstvý právnik, dvadsaťpäťročný komunistický holobriadok musel evidovať, že vo väzbe bol vtedy iný právnik, advokát disentu Ján Čarnogurský. Dôvod? Presne taký, akým dnes argumentuje komunista/fašista Fico. Poskytoval právne zastúpenie obvineným aktivistom, ktorí vo vtedajšom zriadení ani len nemohli vykonávať legálnu opozičnú politiku. No čo už, keď si Fico nevšimol.

Daňové tajomstvo

Niet nad osobnú skúsenosť, aj keď, pre mňa bola nemilá a prekvapila ma. Možno som bol naivný, prebolelo, ale na druhej strane, vštepilo sa mi do pamäti, ako vážne je brané daňové tajomstvo.

Stalo sa, pred pár rokmi, že som vyhral súdne konanie. Žaloval som objednávateľa za nepreplatené faktúry a po rokoch naťahovania, Justícia spod pásky žmurkla na mňa. Super. Rozsudok skončil u exekútora a ja som čakal, k čomu dospeje. Firma už síce nebola v tej kondícii, keď zostatok na účte mávala mesiac čo mesiac cez milión eur a mojich necelých tritisíc mohla kedykoľvek uhradiť, ak by chcela. Bol tam ale nejaký majetok. Lenže v exekučnej kancelárii mi po nejakom čase povedali, že niet čo exekvovať. To ma prekvapilo. V aktuálnej (vtedy mimuloročnej) účtovnej závierke, súvahe a čo ja viem čo všetko mi za poplatok na Okresnom súde Bratislava I. vytlačili, v majetku boli nejaké autá, čerpadlo a iné hnuteľné veci. Lenže prax exekúcie bola taká, že nahliadli do katastra nehnuteľností aj áut a keďže tam nebolo, rovnako ako na účte, nič, nemali odkiaľ čo brať. Vtedy som naivne navrhol, nech sa pozrú do aktuálneho daňového priznania, či tie autá náhodou neodpisujú. Minulý rok ich mali, teraz už nemajú, proste mi to hlava nebrala.

Exekútorka na mňa vypľeštila oči, že odkiaľ som prišiel. Exekútor nemá právo nahliadnuť do daňovej dokumentácie, aby bol v obraze, v akej momentálnej finančnej kondícii subjekt je. A to mi už hlava naozaj nebrala. Ja som zaplatil súdne trovy, ja som zaplatil exekučný poplatok. A na základe mojej (môjho právneho zástupcu) argumentácie som súd vyhral, ale ani na základe právoplatného rozsudku exekútor nesmie porušiť daňové tajomstvo. To smú len orgány činné v trestnom konaní (viedol som občiansky spor), na základe rozhodnutia súdu či prokuratúry či kieho ďasa.

Takže nič, prežil som to. Ale pojem daňové tajomstvo, dostupnosť nejakého šťúrania sa v daňových fascikloch kohokoľvek, mi utkvelo v pamäti v tom zmysle, že to rozhodne nemôže ktokoľvek. A ak nie mnou zaplatený exekútor ani v prípade, že mne dá súd za pravdu, tak rozhodne nie nejaký úbožiak, v roku 2014 vykonávajúci funkciu predsedu vlády SR. Lebo akurát pozerám archívny záznam z toho roku a Fico tam máva príjmovým bločkom Matoviča, ktorý potvrdzuje, že mu ktosi zaplatil 348.000.- Sk. Alebo naopak, Matovič niekomu a bol to výdavkový blok. To je jedno. Nič podobné nesmie a nikdy nesmel Fico ani vidieť, nie to tým mávať do kamier. To je to porušenie daňového tajomstva. To je to zneužitie právomoci verejného činiteľa. To je to zosnovanie zločineckej skupiny, lebo pochybujem, že sa Fico vkradol na povalu Matovičovej babky a šlohol ten bloček.

Akcia Súmrak

To je názov, do psej matere!