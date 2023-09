Spotrebná daň predražuje polliter asi o dva centy

Tak ako žiadna vláda nemá páky na všeobecné zvyšovanie platov, nemá ich ani na zlacňovanie potravín a teda, ani na výrazné zdražovanie. Niežeby nemala naozaj, ona ich má každá, ale sú komplikované, neúčinné a kontraproduktívne.

Priamy vplyv na platy má vláda len pri štátnych zamestnancoch a zvyšovanie ich tabuľkových platov môže mať vplyv na súkromný sektor len nepriamo a aj to s odstupom dosť dlhého času. Počas neho, ak je súkromný sektor v kondícii, dokáže ten umelý rozdiel aj tak predbehnúť a sú to práve štátny zamestnanci, ktorí poškuľujú inam.

Pri komodite potravín to nie je inak. Aj zrušenie celej dane z pridanej hodnoty nevie tovar zlacnieť o dané percento. Napokon, stačí si spomenúť na Ficovo tvrdenie. Potom, ako sa po opatrení Radičovej vlády mala daň z pridanej hodnoty vrátiť na devätnásť percent (2014?), nechal sa Fico počuť, že nestrčí do gágora nenásytným obchodníkom dvesto miliónov eur. Čiastočne mal pravdu. Zníženie dane o jedno percento sa nemá ako prejaviť na položkách dennej spotreby.

Ak toto platí o zlacnení, musí to platiť aj pri zdražovaní. Okrem dane z pridanej hodnoty, pri pive, napríklad, má štát ešte dosah na spotrebnú daň. Jej základná sadzba je dnes pri pive 3,587 eur na hektoliter, čiže na dvesto kríglov. Tak si to vyrátajte, ako by sa musela spotrebná daň zvýšiť, aby polliter nestál dve, ale štyri eurá. Lebo, opakujem, vláda nemá, okrem spotrebnej dane, žiadne nástroje na to, aby zvýšila predajnú cenu piva o sto percent. Ani o osemdesiat a ani o desať.

Takýmto opatrením by konečne vstúpil do platnosti, ústami Švejka do úst Jaroslava Haška vložený aforizmus, že vláda, ktorá zdražie pivo padne. Takto nereálne upravená cena piva by zničila celé jedno odvetvie; výrobu, distribúciu i predaj piva. Ak ste tomu niekto uverili, o.k., ale skúste sa zamyslieť, ktorý idiot by takéto niečo vytiahol týždeň pred voľbami? Koľko čiarok na podpivníkoch by sa zmenilo na krúžky na volebných hárkoch, keď o voľbách sa diskutuje, nie len, ale aj pri pive? A ktorým kandidátom? Ak si na toto dokážete odpovedať, máte odpoveď aj na to, kto túto hlúposť vymyslel a kto ju rozširuje. Odpoveď je jednoduchá, ide o naozajstného idiota, ktorý za ešte hlúpejších považuje svojich voličov.