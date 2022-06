Pán minister školstva, ak môžem poslúžiť ...

A mňa hneď po roku 1948 začala vymyslenými rozprávkami nadžgávať tiež.

Sestričky, ktoré nás ešte tri roky mohli v katolíckej škole učiť, odviezli nevedno kam, čo nevidieť začali prenasledovať, zatvárať, mučiť a vraždiť kňazov a s nimi roľníkov, ktorí odmietali kolektivizáciu a robotníkov po krátkom vyškolení poslali ako riaditeľov do tovární. Mnohé deti oných vyvolených sa veľmi dobre uchytili ešte aj po "nežnej", niektorí sa do vysokých funkcií dostávajú aj dnes. Komunistická minulosť predsa podčiarkuje "kvalitu", kresťanským predsedom strán je to jedno, majú predpísané odpúšťať, hoci ani toto im neverím. Spomenú si niekedy na Kuciaka a Martinku? Načo? Pritom im aj najchudobnejší vyhadzujú na oči, že veď za komunistov bolo lepšie.

Pán minister, dovolím si odporúčať do Vašich rúk obsiahly materiál autorov Hríba a Mojžiša Keď oslobodzuje Rusko (oslobodenie či obsadenie), z časopisu .týždeň.

Nechcime, aby naše vnúčatá a pravnúčatá prestali používať mozog a ponúknime im pravdu už v učebniciach, nech vedia že v roku 1945 sa nekonalo nijaké oslobodenie, ale obsadenie. "Komunistický svet klamal takmer o všetkom - o vlastnej životnej úrovni, o politických väzňoch, o amerických mandelinkách, o slobode myslenia, aj o mieri. A lživý bol aj povinný príbeh druhej svetovej vojny".

A čo sa stalo v roku 1968? Okupovali nás, a nazvali obsadenie bratskou pomocou.

Tak ako Putin na Ukrajine 24.februára 2022.

Tretina Slovákov ho obdivuje.

Tretina Slovákov možno obdivovala Hitlera, a povinne Stalina, ktorý si podrobil Poľsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, časť Nemecka aj Berlína a celé Pobaltie.

"Sovietski vojaci oslobodili časť sveta od nacizmu a zavliekli sem rovnako brutálny komunizmus", napísali autori. "Môže sa výmena totalít nazývať oslobodením"? To všetko by mali aj tí, ktorí sa ešte len narodia, vedieť.

Ďakujem za pozornosť, pán minister.