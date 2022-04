Koniec obyčajného detstva

A vlastne ani kedysi nie. Mne sa nepritrafilo.

Narodila som sa, keď ktosi zakázal Československo, a to u nás v Banskej Bystrici ani zakazovať nemusel, susedia aj bez ponúkania hlasno kričali, že teraz si budeme pánmi sami sebe a že Česi peši do Prahy. A tak s plačom rodičia odviezli asi do tej Prahy Evičku od pána profesora, lebo nikomu neprezradila, že je zaláskovaná do Hanziho. Nedozvedela sa, že toho Hanziho, lebo bol Nemec, odviezli s mamou, čo bola vdova a sestrou Helenkou a omylom ich zaviezli do dákeho oslobodeného koncentráku, v ktorom našli zabudnuté židovské siroty.

Hanzi pred rokom zomrel, lebo mal takmer 90 rokov a narozprával toho veľa nielen o Evičke, ale aj o ďalších kamarátoch na život a na smrť a to je svätá pravda. Paprika bol proletár a zabil sa hneď po vojne na motorke od Rusa a Friška, čo sa vlastne volal Frisch, s rodinou zaviezli do akéhosi Terezína a už som ho v živote nevidel.

A po vojne som stále rozmýšľala, načo Pán Boh stvoril taký svet, keď v Kremničke, neďaleko B.B. známy pán primár Petelen pri otváraní masových hrobov našiel môjho kamaráta s celkom bielymi vlasmi. Jeho otec bol detský lekár a možno aj mne zachránil život.

A teraz zúrim nad zábermi nových masových hrobov. Z Ukrajiny.

Milujem spisovateľku Ľudmilu Ulickú, Rusku.

Napísala množstvo kníh, dostala mnoho cien.

Spomeniem aspoň tie, čo preložil môj obľúbený nielen prekladateľ Ján Štrasser:

Daniel Stein, tlmočník, Zelený stan, Jakubov rebrík a O tele duše.

Akoby ste počúvali tú najlepšiu hudbu o pravde.