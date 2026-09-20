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20. sep 2026 o 22:10
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"Podľa úradného postupu..."

Kiežby tu žil Salvo Montalbano

Elena Antalová
Elena Antalová Bloger
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Doktor Montalbano je policajný komisár, ktorý už dvadsať rokov so svojimi priateľmi a podriadenými ukazuje všetkým, čo ho pravidelne sledujú, čo je pravda a lož v talianskom seriáli Komisár Montalbano.

Tak sa správa človek na dôležitom poste čo sa spravodlivosti v meste Vigata týka. Pokúša sa vyčistiť mesto od zlodejov, násilníkov a vrahov, aj medzi "smotánkou". Robí to tak dobre, ako sa len dá.

Nie každý miluje detektívky, a niektoré sú aj nevydarené až príliš a kazia spoločenský vkus. Možno to všetci vieme a možno nám to už ani neprekáža.

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Malo by to zaujímať vyvolených, čo nie sú ani náhodou povolaní tak, ako pani ministerka kultúry. V bývalej Slovenskej televízii má na vedúcich miestach svojich ľudí, ktorí pôsobia ako nepriatelia kultúrnych ľudí. Napokon svojich ľudí má v Národnej rade a je každodenne vybozkávaná od vyvolených kolegov z vlády, najmä od majiteľa "kľúčov" premiera Fica. Bozkávanie a podávanie rúk je akiste hlavnou náplňou veľmi dobre žijúcich sluhov (ministrov), už to vyzerá ako výsmech pracujúceho ľudu. Robotníkov a roľníkov, aj tej celkom nepotrebnej inteligencie, čo sa tam hore aj tak nevyskytuje. A tak sa nečudujme, že vidíme toľko veľdiel aj na obrazovke televízie. Nikoho netrápi, že meritum vecí je to posledné, na čom záleží. A prekrásne kroje za to nemôžu, ministerstvo ich zneužíva ako nábor voličov.

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Neviem, či existujú odborné kritiky napríklad na televízne filmy, prípadne dnes také potrebné diskusie, a tie, čo sú dobré až skvelé (málokedy) majú pôvod "pôrodu" v zahraničí.

Ťažko sa vyrovnáva so sklamaním v oblasti umenia a kultúry, ťažko vedieť, načo sú dobré tridsaťdielne seriály, kde skúsený a vzdelaný divák vie na začiatku, ako všetko dopadne a skvelí herci sa zbytočne učia "kvantá" textu.

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"Kvári" otázka, musia sa aj milovaní herci potkýňať o seba kvôli prežitiu? Nemôžu "odložené" herečky hrať častejšie, je to viac ako škoda.

Potrebovali by sme oveľa viac skutočného umenia. Pani riaditeľka Ťapáková túto dilemu riešiť nebude, lebo chce byť do dôchodku v "robote". Videli sme kedysi "dobabranú" vzácnu tému istého asi manžela Ťapáka v Slovenskej televízii. Rodinkárstvo, dobre, z rodín, v ktorých to vedia a majú odborný dozor. Kde sú Porubjak a Puobiš a ďalší a ďalší.

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"Podľa úradného postupu" bola mnohokrát reprízovaná časť Montalbana. Dá sa vidieť mnohokrát, najmä záver, keď komisár dokáže starostovi mesta, že si nechal organizovať vražedné orgie v starom bývalom amfiteátri a jednu prostitútku osobne "dokončil".

A my sa tu môžeme radovať, že náš pán premiér sa už na svojich drahých oslavách (hoci bratia C a M) prepracoval od Mňačka k Mináčovi.

Aj básnik a minister (kultúry) komunista Válek by bol nasr.ný.

Elena Antalová

Elena Antalová
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Autorka mnohých, aj ocenených, rozhlas. hier a dramatizácií, poviedok a pásiem, tiež TV a film. projektov. Kedysi redaktorka kultúry. Bývalá členka Rozhlasovej rady. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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