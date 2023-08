Kniha Milana Šimečku Obnovenie poriadku je o možnej budúcnosti Slovenska

Milan Šimečka chcel pôvodne sústrediť svoju pozornosť na udalosti januára až augusta 1968. Nakoniec sa však rozhodol písať o (ne)normalizácii a urobil dobre. V knihe s nadhľadom analyzuje anatómiu poinvazívneho politického systému a jeho zničujúce dopady na mentalitu českého a slovenského obyvateľstva.

Knihu treba spomínať najmä preto, lebo je aj o možnej budúcnosti Slovenska.

Časť populácie a jej červenohnedej mentálnej reprezentácie sa na politickej úrovni zrejme domnieva, že človek ako jedinec nie je nastavený samostatne (zodpovedne) konať a preto by mu mala veliť komunita milovníkov "poriadku". Je to pokus o degradovanie individuality v prospech abstraktného kolektívu. Pokus o nastolenie (povolebného) systému, v ktorom by bol jedinec bezvýznamnou súčiastkou umelohmotnej systémovej konštrukcie, nastavenej v prospech úzkej skupiny pseudomysliteľov.

Stačí si prečítať názvy kľúčových kapitol Šimečkovej knihy a je jasné, o čo by časom mohlo ísť.

Korupcia/// Perzekúcia/// Štátna lož/// Rukojemníci štátu/// Civilizované násilie/// Existenčná perzekúcia/// Adaptácia/// Neporiadok/// ...

Knihu Obnovenie poriadku autor písal v časoch normalizácie, nie po nej. Je o to autentickejšia.