Ohovárať iných "fasa", divák "ďakuje" za bulvár naživo.

Plná sála zvedavých divákov, plno divákov pred obrazovkou. Vidíme, že tí osobne prizvaní sa takmer chvejú od radosti z očakávania vecí nehoráznych. Poznajú svojho rozprávača, a, hoci by aj nechceli, vypočujú si, čo si želá on. Napokon nemôže nehovoriť, patrí to k nemu ako všetko, hoci aj varenie, ktorému sa pred kamerou začal intenzívne venovať asi pred polrokom, lebo, všakáno, varenia a nenávisti nie je nikdy dosť.

Nebudeme sa trápiť s takzvaným otcom vlasti slovenskej, ktorý nedávno urážal v rámci oslavného sedenia na mieste činu spred mnohých rokov každého a každú, ak sa, hoci raz v masmédiách dotkli jeho necteného mena. V tandeme s druhým necteným, pravdaže z Česka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Egá ako Fico skrížený s Matovičom.

Náš egomaniak je "len" majiteľ televízie, ktorý miluje popularitu natoľko, že ohovára aj sám seba. A svoju novú lásku, ktorú už ohováral kdekto, vrátane posledného manžela. Navyše sú obaja z rodín, o ktorých sa vie. V dobrom aj v zlom.

Hviezdy, hviezdičky, celebrity, celebritky, prichádzania, odchádzania, podvádzania, rozvádzania.

Privítali ho potleskom.

Prvé ohováranie patrilo Blesku (niečo ako Plus 1 deň alebo Nový čas). Blesk sa totiž zablýskal hneď po odchode nového zaláskovaného páru do Španielska. "Majster slova neopomenul zdôrazniť, že počas troch dní nebol na titulnej strane okrem lásky a lásky, teda pána Soukupa a pani Hanychovej nikto iný! A potom už len hovoril o ich láskyplnom pomere, do ktorého sa nepatrí nikomu starať a o úžasnej partnerke, ktorá nemá páru. V poriadku, blahoželáme.

Čo však bolo neprístojné, bolo ohováranie ďalších československých párov, o ktorých sa neraz - nedva v ostatnom čase písalo. Dobre z jeho hodnotenia vyšla len rodina Brzobohatá-Gregorová, tam je všetko o.k. a on praje všetkým láskam (zrejme okrem exmanželky Gregorovej-Brzobohatej) len to najlepšie.

Ohovoril pána Margitu s detailným rozborom nezáujmu o chorú Hanku Zagorovú, ktorá bola, žiaľ, vážne chorá už pred vydajom nielen s pánom Margitom, ale aj s pánom Harapesom. A pokračoval "alkoholikmi" Ladislavom Štaidlom, Karlom Svobodom (kto vlastne podľa tohto "majiteľa sveta" tí pesničkári boli)? Dobre neobišiel ani Felix Slváček, kvôli ktorému chľastá pani Patrasová, a to by nemala, nemala chľastať ani pani Bartošová a ďalší, ak som na nich zabudla.

A bude to pokračovať vrátane diapozitívov nabudúce.

Psí grc.