Po voľbách "v súlade s úradným postupom" zakážu aj komisára Montalbana?

Jedna z posledných častí seriálu Komisár Montalbano je príliš aktuálna. Vznikla v roku 2017, čo je pri "premiešavaní" jednotlivých častí v televíziách od jednotky po poslednú, takmer súčasná. Navyše slovenský divák má možnosť sledovať obľúbených hrdinov na ČT1, RTVS, WAU, a sporadicky aj na iných kanáloch, takže má dobrú možnosť vidieť starnutie jednotlivých postáv. Pre stálych divákov je zaujímavá skutočnosť, že za český dabing postavy Catarela dostal pred pár rokmi Českého leva herec Miroslav Táborský.

Slovenský dabing, hoci v časti V súlade s úradným postupom bol takmer na českej úrovni, v počiatočných epizódach oproti susedom mierne "pohorel". Tvorcovia v tých časoch si asi povedali "No, detektívka..."

Žeby nechceli tušiť, že pozerať taliansky seriál podľa románov pána Camilleriho zaujal nielen Sicíliu, ale celé Taliansko. Po jeho pôvodne ostatnom príbehu sa diváci vzbúrili a v niektorých častiach krajiny začali štrajkovať za jeho ďalšie pokračovanie.

Vo filme V súlade s úradným postupom ide o aktuálny príbeh. Nielen v Taliansku.

Všetko totiž nasvedčovalo tomu, že za brutálnou vraždou dievčaťa je mafia z Východu, čo vlastní aj bar s predajom "zaujímavých" osôb aj vecí. Medzi predajnými osobami sú najmä mladé dievčatá, pekné blondínky aj z krajín, o ktorých sa dnes opodstatnene veľa hovorí, najmä o Ukrajinkách.

Diváci si okrem hlavných postáv obľúbili aj patológa doktora Pasquala, na ktorého sa detektívi obracajú ako na prvého. Obyčajne odpovedá stroho "po pitve", no v uvedenom príbehu už čaká na Montalbana na komisariáte a jeho tvár vyjadruje zlosť a smútok. "Videl som už všeličo, ale to, čo spravili tomu dievčaťu, to ešte nikdy. Musíte toho vraha chytiť, Montalbano...- odchádza z komisárovej pracovne.

V Taliansku majú mafiánov, aj my máme mafiánov.

Tam aj tu máme v politike bohatých objednávačov vrážd, ktorým sa takmer nič nestane. Môžu to byť známe osobnosti, ktoré majú priateľov medzi obhajcami, podplatenými svedkami a ich kumpánmi. Aj prokurátormi.

Montalbano dokázal zadržať najdôležitejšieho občana vo Vigate. Vraha.

Vigata je vymyslené sicílske mesto. Montalbano je herec Luca Zingaretti. My sme my, diváci a voliči.

Onedlho si budeme voliť do parlamentu nových ľudí, nové strany, nové trápenie.

Nezabudnime na Svěchotu, včera sme ho videli v televízii. Dokument to bol starší (asi 2016), ale účinkovali v ňom aj iní, ktorých dnes často na verejnosti nevídame. Mečiara, Lexu a spol., ale aj mŕtvych mafiánov a žijúcich tvorcov filmu, odstavených vyšetrovateľov.

Jednému nedochádza, že pani Remiášová volila Mečiara, pán Kuciak Fica a my sme volili... Koho?