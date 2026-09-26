sobota, 26. september, 2026 |  Meniny má Edita
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
26. sep 2026 o 14:47
Prečítané: 0x

Dosť bolo rozkoše

Ideme na sex

Elena Antalová
Elena Antalová Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Pred už dávnymi rokmi nahrávala v novej budove Slovenskej televízie obľúbená kapela, ktorej venovala pozornosť najmä mladá česká a slovenská generácia. V tom čase v československých médiách odznievali v hudobných reláciách ako To je náš rytmus povolené Lýrovky a tituly svetových kapiel boli znovu zakázané. Kultúrnici z ÚV venovali mimoriadnu pozornosť najmä dramaturgii, ministerská "kultúra" im ju odkývala.

Zvýšenú pozornosť venovala špeciálne vycvičená "odborná" časť luzy ÚV KSS likvidácii zakladateľov Bratislavskej lýry, najmä Jána Siváčka, Pavla Zelenaya, (na českých odborníkov sa zamerala česká časť konsolidátorov, ktorá pod vedením prezidenta Husáka odsúdila aj Karla Gotta, lebo "zradcovia" nám chýbať nebudú). Mnohí si už nemôžu pamätať, pán Gott získal Zlatú lýru za "Rozprávkový dom" a v tom čase bol s kapelou pána Štaidla na zájazde v Nemecku.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

"Odpad" ako Pilarová, Kubišová a najmä autor a spevák víťaznej skladby z roku 1969 Píseň o mé zemi Karel Černoch si dlho "nevrzli". A všetci známi súdruhovia, ktorí ich postupne odstavovali, boli "oceľoví" odborníci na všetko. K straníckym "odborníkom" sa postupne popridávali aj známi vzdelaní hudobníci, básnici a interpreti, skrátka ako to už býva v porobenej zemi.

Obľúbená kapela, ktorá vtedy nakrúcala tituly v STV niekoľko krát skladby opakovala a skúšala, až potom "šlapala" naostro. Všetci boli spokojní.

Ten, ktorý pred časom zomrel v niektorej z Amerík, rozradostnene zvolal: "Dosť bolo rozkoše, ideme na sex".

SkryťVypnúť reklamu

A odišli.

Elena Antalová

Elena Antalová
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  839
    •  | 
  • Páči sa:  15 282x

Autorka mnohých, aj ocenených, rozhlas. hier a dramatizácií, poviedok a pásiem, tiež TV a film. projektov. Kedysi redaktorka kultúry. Bývalá členka Rozhlasovej rady. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
INESS

INESS

133 článkov
Marian Nanias

Marian Nanias

344 článkov
Jana Čavojská

Jana Čavojská

27 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

789 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,256 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu