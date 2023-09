Chcú, aby sa po voľbách trochu držal bokom, no zároveň aby bol poruke. Chcú, aby na vládnej a medzinárodnej úrovni vyvolával dojem dobrého, usmiateho pána, ktorý si uvedomuje "potreby doby". Bojovník za "pravdivý obraz" krajiny. Niečo ako svojho času Medvedev v ruskej politike (ešte predtým, ako sa stal kandidátom na pobyt v psychiatrickej liečebni).

Pellegrini je antihviezda slovenskej politiky. V diskusiách či v rozhovoroch pre masmédiá nemá ambíciu dopracovať sa k podstate, dokonca ani v tej fiktívnej. Keď stratí diskusnú niť zneistie a začne tápať. Taký Blaha alebo Kaliňák si po odhalení, že otvorene klamú, ponechávajú tvár hrdinu. Pellegrini vyzerá ako žiak v škole, keď ho učiteľka načapala pri niečom nepatričnom. Je nepresvedčivý. Preto pokles preferencií. A tiež preto, lebo verejne nechce ziapať podobne ako šéf smeráckeho Talibanu. Mentálne je v podobnej zóne, avšak politicky nechce skončiť v medzinárodnej izolácii.

Pellegrini poráža Pellegriniho pre svoju hodnotovú a politickú nerozhodnosť. Dostal sa do situácie, keď musí povedať, kam bude patriť, no on sa domnieva, že nemusí. Vraj možno potom, zajtra, uvidíme...

Pellegrini bol a je klasický stranícky aparátčik bez kúska fantázie. Ak by nebolo vraždy novinára a jeho priateľky a on by sa v roku 2018 nestal náhradníkom na poste premiéra, dnes by sme o ňom asi ani nevedeli.

A je to Pellegrini, ktorý zas nechce, aby sme my vedeli, čím bol v časoch smeráckeho vládnutia.

Tak si zaspomínajme. Aspoň stroho:

V parlamentných voľbách v roku 2006 bol zvolený za poslanca NRSR za stranu Smer - SD. Do roku 2010 bol vo funkcii predsedu Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a informatizáciu spoločnosti pri Výbore pre hospodársku politiku NRSR, ktorého bol členom.

Od 24.marca 2020 do 16.septembra zastával funkciu podpredsedu NRSR-

Pôsobil na poste tajomníka Ministerstve financií.

Prezident Kiska ho 3.júla 2014 vymenoval za ministra školstva (nahradil Š.Čaploviča). 24 júla sme sa dozvedeli, že bude zvolený za predsedu parlamentu. Na poste ministra školstva ho nahradil Juraj Draxler.

Po parlamentných voľbách v roku 2016 sa stal podpredsedom vlády pre investície a normalizáciu.

V roku 2018, po vražde J.Kuciaka a M.Kušnírovej ho prezident vymenoval za predsedu vlády SR.

V júni 2020 oznámil, že rezignuje na post podpredsedu strany Smer a stranu opustí.