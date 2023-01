Človeče, Bohom sa v budúcom roku zasa raz nestaneš

Ak by sa to týkalo len našej krajinky, až také zložité by to nemuselo byť. V podstate sme všetci liberáli, a ak je to tak, nebolo by nič ľahšie. Logické. Liberalizmus predsa vyzdvihuje subjektívne pocity jednotlivcov a vníma ich ako najvyšší zdroj autority.

Kto určuje dobré a zlé, krásne a škaredé a, prirodzene, má čo povedať k rôznym Veľkým bratom, či by už chceli páliť knihy alebo dediny, salaše a mestá? Veľkí bratia prídu vypomôcť kedykoľvek aj bez zavolania. Vari by tu, u nás, chcel ešte niekto pracovať s Veľkým bratom?! A páliť si prsty s takým čudom ako je umenie? Predsa liberál u nás vie, že krása je v oku pozorovateľa. V jeho oku má miesto krása menom Veľké pivo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pretože to budú pomerne skúsení liberáli, presunú knihy do susedného štátu, najlepšie do takého, v ktorom obyvatelia majú celkom odlišné slovné vyjadrovanie. Prirodzene, netýkalo by sa to príručiek o varení a sexe, tie nech ostanú v rodnom jazyku, hoci editori mnohých rôznych sektárskych vydavateľstiev zaplačú. Ale ako dobre vieme, sex je aj v našej krajinke vždy až na prvom mieste.

Lebo ak to o tejto drobnej krajinke ešte neviete, tak čo sa sexu a prejedania týka, sú tieto rozkoše najmä mužskou záležitosťou. Je dobré mať chytrého právnika po ruke vždy, keď bude dáky chlap naháňať po tmavých parkoch ženské pohlavie, nazvime to rovno kus mäsa, ako označili príbuzní istého prezidenta svetoznámu filmovú hviezdu.

Čo to dokazuje? Že aj v malej krajinke sú ľudia hriešni.

Tak to bolo pred mnoho tisíc rokmi, keď sme boli ešte zberačmi a lovcami.

Iba liberál nevedel, že je liberál.

Aj tak by sme súrne, ale veľmi súrne uvítali civilizovanú civilizáciu