Giordano Bruno nie je prášok na pranie

sleduje svojich odporcov zázračným tretím okom, kúpeným za pôvodne ukradnuté zlaté dukáty od čarodejníka Sorosa. Samozrejme v tomto háklivom prípade nemožno potom veriť že je Sv.otec skutočne zaočkovaný.

Rodák skôr verí Borisovmu zamotanému táraniu a rád si ním nechá rozkladať zvyšky mozgu, veď je morálnym vzorom nielen od Šumavy k Tatrám, ale v celej V-4, ak je ešte stále funkčná. A "láska je taká", ako spievala miesto slova sex, ktorý nebolo radno takto z mosta doprosta ani spomínať, v minulom storočí Nora Bláhová,´.

Také nervy drásajúce živly nás v 21. storočí spolu s covidom zasiahli.

Keď napríklad minister financií vymyslí novú kravinu, nafúkne sa ako moriak modrým perím, hoci nerobí samozrejmé kresťanské skutky tak ako polovica strany Za ľudí, kvôli čomu ju nedávno pani Remišová rozložila.

Lenže, komu česť, tomu česť! Zástupcovia Za ľudí boli jedinou parlamentnou stranou, čo nehlasovala za generálneho prokurátora, t.č. ešte vo funkcii.

Treba si však uvedomiť, že takí lyrickí klamári (nevestičky, dobre bude), myslia najskôr na seba. Hoci ako nám v televízii opakuje pani Cigániková, ON to zle nemyslí! Pardon, pardon, je vôbec možné jeho kvalitné myslenie spochybňovať? Niektorí neveria, že vôbec myslí! V noci sa mu vraj všeličo posníva a on to sugeruje ostatným ako dáky Rasputin.

Škoda, že pán súčasný premiér nie je s nimi zajedno.