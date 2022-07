Keď Trnka nemrnká a premiér je stále neprebudený

Priznávam, je mi to nepríjemné, pretože prvé, čo mi po všetkých prieťahoch vo vzťahoch, sľuboch nesľuboch, odkladaní neodkladného, rozhodný a rozhodnutý štátnik, a vzápätí mlčiaci jedinec z OľaNo napadne, je prídavné meno a súčasne názov knihy Neprebudený. Knihu stvoril Martin Kukučín, za ústredného hrdinu si vybral retardovaného, poľutovaniahodného hrdinu. Ste jeho pravý opak, a preto Vášmu príbehu nerozumiem. Ondráš z Kukučína verí neuveriteľnému a namiesto priznania, že sa mýlil, pokorne priznáva svoju "vinu", že prišiel neskoro.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nechcem ani náhodou veriť, že by sa pán premiér chcel časom zbratať s tými, ktorí vyčarovali slobodu Trnkovi a v konečnom dôsledku všetkým záškodníkom, ktorí očakávajú návrat bývalých komunistov do budúcej vlády. Som skôr náchylná uvažovať o iných ľudských poryvoch. Takým poryvom býva hlboká náklonnosť, ktorú poznajú všetci, ktorí tým prešli.

Stále si, už vo vysokom veku plnom neblahých skúseností, môžem dovoliť povedať, že "Zamilovanosť je, našťastie, prechodný stav pominutia mysle". Nie je dôležité, či ste zamilovaný do opačného alebo rovnakého pohlavia, do moci, do peňazí, do alkoholu a drog, zamilovanosť vždy zvedie z cesty, po ktorej ste pôvodne chceli ísť.

Prepáčte, prosím, viete lepšie ako ja, že zamilovanosť nie je láska. Ste kresťanský rétor, nemusím tu citovať svätého Pavla, predpokladám, že každý a každá z Vášho OľaNo vie o čom hovorím.

Zboku Váš vzťah s ministrom financií pôsobí ako závislosť.

Lenže okrem Igora Matoviča v tejto krajine žije vyše 5 miiónov ľudí.

Prinajmenej polovica z nich opodstatnene neznáša Fica, hoci ak bude šéfom Pellegrini, znovu bude počúvať aj jeho lži.

A za nimi pôjdu iní.

Tak to chodí v tejto krajinke bez pravdy a lásky.