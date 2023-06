Nie je láska pre všetkých, pán predseda KDH?

aspoň čiastočne v hnutí, ktoré zakladal po odchode z Verejnosti proti násiliu s dr.Jánom Čarnogurským.

Pán "Ferko" býval priateľom všetkých a s veľkým nadhľadom vnášal do hnutia aj jemu vlastnú veľkorysosť a pokoru. Netreba azda vymenovať všetko dôležité, čo vykonal pre všetkých slovenských kresťanov.

A nielen kresťanov.

Pán Mikloško bol aj vo vysokej funkcii a viacerí o ňom šírili, ako sa dnes s obľubou hovorí, hoaxy. Bol vo funkcii, akú po posledných voľbách ešte stále zastáva najznámejší "šukátor" v slovenskej politike, ktorý vás presvedčí, že neresti sú cnosti, a cnosti neresti, lož je pravda a pravda je lož.

Neznáša pani prezidentku, najradšej by na jej miesto pretlačil bývalého "sociálneho" ministra, no a, aby vás vzal na milosť, mali by ste rozhodne byť kľačiaci hetero. Vôbec nebolo jedno, kto sa na Slovensku vtieral kam sa dalo, hoci samému pápežovi.

Keď kľačí pred Krížom pán Mikloško, je to jasné, keď Boris Kollár - tiež je to jasné! Ale keď súčasný pán predseda KDH, to také jasné nie je.

Božie kráľovstvo nie je na nebi, podľa Ježiša ho máme utvárať medzi sebou. Všetci bez rozdielu.