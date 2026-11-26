Život je podstata.
Za zabitie života chceli nie tak dávno slovenskí poslanci stanoviť zákon, podľa ktorého by naše "vrahyne" mohli podľa nimi ponúknutého zákona odsúdiť na väzenie.
Za zmarenie niekoľkotýždňového embrya.
Mužov s rovnakou zásluhou na jeho splodení by nechali žiť a plodiť ďalej.
Lebo muž je tvor, ktorý podľa starých svätých kníh bol pán, čo rozhoduje. Beztrestne. To boli tvory vyvolené 40 rokov cestovať po púšti s Mojžišom. Nie kresťania, boli to ešte ľudia nepopísaní cirkevnými zákonmi a zákony si vymysleli sami. Oficiálne podľa boha menom "Som ktorý som", ktorý im vymyslel zákony a tesal ich do kameňa. S jediným zástupcom ľudu a podľa svätých kníh 40 dní. O nejaký čas ich upravovali,,,Kto chce, prečíta si...
Neboli to však nijaké cirkevné zákony.
Oficiálnou sa cirkev stala v štvrtom storočí, keď ju zoštátnil cisár a neskôr súhlasil s prívlastkom "rímska". Lebo moc, lebo peniaze, lebo nové zemské "púšte", nový boh. A pred smrťou ho pokrstili, dovtedy uctieval Slnko.
Veď je to všetko normálne, však?
Podstatou nepodstaty bola vždy pravda vládcov.
Bola aj chudobná cirkev podľa akéhosi Ježiša, objavili ju v Kumránskych zvitkoch, (našli ich pastieri v roku 1947 neďaleko Jeruzalema).
Podstatou zákonov je vraj človek. Musí poslúchať vieru, ktorú si sám vymyslel.
Podstatou je ten, čo práve vládne.
Nepodstatou sú tí, ktorí za neho umierajú.
Nepodstatou "ruskej" vojny sú vysoké čísla mŕtvych, ktorí umierajú za toho cára, ktorého uctievajú aj ruskí cirkevníci...
Ruské nepodstaty. Chlapci, muži, synovia, milenci, manželia, otcovia. Ani jeden zo státisícov nechcel zomierať za dnešného vládcu, za vraha Ukrajiny
Ani ruskí muži, umierajúci z donútenia.
Netrápme sa, poslanci a koaličná vláda vám všetko vysvetlia...Ak nie oni, urobia to europoslanci Smeru, Hlasu a SNS.
A v priamom prenose.