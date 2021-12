"To jsou paradoxy", pán prezident Havel

a najmenej Vás znášali "vajíčkari", čo do Vás na Námestí SNP hádzali slepačie "výprdky". Sami nevedeli, kto sú, či nacionalisti alebo komunisti, prípadne mix oboch. V každom prípade by sa im bolo páčilo žiť ako v Amerike, ale na čele s komunistami. Čo iné by boli mohli mať v hlavách, veď dostali štátne byty, dobré "fleky", kúpele a rekreácie zadarmo. Členov KSS zvyknutých poslúchať boli tisíce, nuž aj v Novembri "statočne" hrkali kľúčmi, lebo presné direktívy zo dňa na deň neboli, a napokon, najvyšší už hľadali staré bunkre. Dočasu! Keď zbadali Dubčeka, ten im už len svojou prítomnosťou potvrdil, že zasa bude blaho pre vyvolených.

Nestalo sa.

Prezidentom ste sa stali Vy, disident z intelektuálskej a bohatej rodiny a o pár rokov neskôr nás na Slovensku boli dva milióny, čo podpísali petíciu za referendum o udržaní Československa. Márne! Jednoduchý Mečiar s inteligentom, budúcim českým prezidentom Klausom ju dokázali "prehlasovať".

Dostali sme opäť svoj štát, hoci nie onen spred roku 1945, aký čakali najjednoduchší Kotlebovci, a opilec Slota s budúcim kapitánom, "intelektuálom" Dankom, a stalo sa, že sme sa obrátili chrbtom k Východu, kde žil muž s mapou na čele, ktorý bol u Vás na oficiálnej návšteve a mohli ste sa sním dohodnúť na mnohom.

To všetko ste poznali. Aj Mečiarov "vtip" o Havlovi s Dášou v posteli a s korunou v prdeli, a naše pobožné starenky si jeho obrázky brávali roky so sebou na veľkú nedeľnú omšu.

Vraj býval komunista a teoreticky (zatiaľ) Remiášov únosca, čo si sám sebe udelil amnestiu.

Ten druhý býval excelentný komunista a doteraz nie je jasné, prečo mu neodpadne gamba pri dnešných výkrikoch o únose demokracie. Bol práve on stvoriteľom myšlienky dvojnásobnej vraždy Janka a Martiny, hoci prst na spúšti mal istý odsúdenec?

To ste už, pán prezident, nezažili. Je to ten mizerák, ktorý takmer utýral prvého slovenského nekomunistického prezidenta, čo mu nebol po vôli.

Aby toho nebolo málo, popri kovide trpíme aj isté chlapčisko, ktoré nevie čo chce, ale neprestajne si navráva, že len s ním dobre bude.

Ale či ľudia nabudúce zvolia komunistu alebo exhibicionistu, zle bude.