Slovenské traktory majú úspech aj v Austrálii. Čo je ich tajomstvo?

"Najďalej zájdeš keď nevieš kam kráčaš" je obľúbený citát Juraja Blahúta, ktorý sa rozhodol vyrobiť vlastný lesný traktor, svoju profesionalitu a bohaté skúsenosti vložil do vývoja nového lesného traktora. Založil spoločnosť Sittrans s.r.o., ktorá dnes vyrába v Banskej Štiavnici lesný traktor EQUUS 175N, známy ďaleko za hranicami Slovenskej republiky. Na začiatku bola myšlienka na výrobu lesných špeciálnych traktorov, ktorá vznikla po viac ako 12-ročnom prevádzkovaní servisu lesnej techniky. Bola to reakcia na odozvu požiadaviek zákazníkov, ktorí chceli lesný traktor s dlhou životnosťou, ľahkou servisovateľnosťou a s parametrami zrovnateľnými so svetovou špičkou. Dnes sú v spoločnosti Sittrans s.r.o. hrdí, že sa to v plnej miere podarilo a tým vznikol lesný kolesový špeciál EQUUS 175N.

Sittrans s.r.o. výrobca lesných kolesových traktorov EQUUS 175N (zdroj: Sittrans s.r.o.)

Slovenské lesné traktory si obľúbili zákazníci v celom svete

Prvý prototyp lesného traktora EQUUS vznikol v roku 2014. V roku 2015 už spoločnosť Sittrans s.r.o. vyrábala pravidelne viac ako traktor mesačne, väčšinu prvých odberateľov tvorili slovenskí a českí klienti. Dnes sériovo vyrábame 4-5 traktorov mesačne, máme naplno rozbehnuté obchodné zastúpenia nielen po celej Európe, ale aj v iných krajinách sveta a 90% produkcie tak putuje do zahraničia. Množstvo vyrobených kusov a niekoľkoročné skúsenosti z prevádzky neustále poskytujú nové údaje a cenné informácie, na základe ktorých a tiež v súlade so svetovým pokrokom v tejto oblasti je lesný traktor neustále zdokonaľovaný a modernizovaný.

6 - kolesový lesný traktor EQUUS 175N 6WDC (zdroj: Sittrans s.r.o.)

Spoločnosť Sittrans s.r.o. začínala so štyrmi zamestnancami a v súčasnosti už zamestnáva viac ako 50 pracovníkov z rôznych profesií. Technologický proces výroby udržuje najvyšší podiel svojich vlastných komponentov v stroji (rámy, kabína, navijak, radlica, štít, hydraulická ruka, klembank), čo umožňuje mať pod kontrolou nielen kvalitatívne parametre počas celého procesu výroby, ale aj pružne reagovať na nové požiadavky trhu, vyvíjať a implementovať vlastné inovatívne riešenia a v neposlednom rade udržať prijateľnú cenu výsledného produktu. Spoločnosť Sittrans s.r.o. vybudovala vlastné vývojové stredisko v Banskej Štiavnici, ktoré jej umožňuje promptne reagovať na požiadavky trhu a zákazníkov.

EQUUS 175N v úprave pre zákazníka v Austrálii s vrtnou plošinou (zdroj: Sittrans s.r.o.)

Lesný špeciál EQUUS 175N

EQUUS 175N je špeciálny lesný kolesový traktor primárne určený na približovanie a manipuláciu s drevom. Vďaka spojeniu robustnej a zároveň jednoduchej konštrukcie, použitiu najmodernejších komponentov, komfortného ergonomického interiéru, bohato presklenej, ale zároveň robustnej bezpečnostnej kabíny, inteligentného riadenia všetkých procesov, jednoduchej adaptácii pre prevádzku na pozemných komunikáciách a vysokej variability prídavných pracovných zariadení predstavuje moderný účinný stroj, ktorý zvláda náročnú prácu a pohyb pri ťažbe a spracovaní dreva v lesnom teréne či rýchly presun po cestách, a to všetko pri dodržaní výbornej spoľahlivosti a dlhej životnosti.

Lesný kolesový traktor EQUUS 175N BH (zdroj: Sittrans s.r.o.)

Efektívne motory šetria až 30% paliva

Traktor EQUUS 175N sa vyznačuje jednoduchou obsluhou a spĺňa aj najnáročnejšie súčasné kritériá klientov. Je vybavený najmodernejším hydrostatom s perfektne zvládnutým chladením. Tento vysokovýkonný lesný stroj umožňuje presun po cestných komunikáciách rýchlosťou 40 km/h do vzdialenosti viac ako 100 km. Najnižšie ťažisko v danej triede ho predurčuje na prácu v tých najnáročnejších terénoch.

Ovládanie v kabíne EQUUS 175N (zdroj: Sittrans s.r.o.)

Lesné traktory EQUUS medzi prvými začali používať najmodernejšie spaľovacie motory triedy STAGE V (TIER 4F), zvýšila sa efektivita transmisie a logiky celého traktora, čo umožnilo ušetriť 20 až 30 % paliva na 1 m3 vyťaženého dreva. Znamená to nielen úsporu paliva a zníženie emisií, ale aj dlhšiu životnosť, lepší pomer ceny a vykonanej práce. V neposlednom rade to prináša vyšší zisk na 1 m3 a teda najvyššiu pridanú hodnotu pre užívateľa.

Predná časť EQUUS175N (zdroj: Sittrans s.r.o.)

Výrobný program EQUUS 175N

Spoločnosť Sittrans s.r.o. v súčasnej dobe ponúka vo svojom výrobnom programe viacero variánt lesného kolesového traktora EQUUS 175N. Výrobný program je orientovaný tak aby v plnej miere splnil požiadavky klientov pracujúcich v lesnom hospodárstve, ale umožniľ aj rôzne technické využitie konceptu lesného kolesového špeciálu. Traktory EQUUS dokážu manipulovať, píliť a prepravovať drevnú hmotu vo veľkých objemoch a v krátkych časových úsekoch.

