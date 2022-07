Samorasty a stromy, ktoré si pamätajú

Ak máte záľubu v hľadaní a nachádzaní, nech sa páči, skúste!

Samorast

Býky

Zviera?

Vtáci

Čižma

Motýľ

Rohaté zvery

Starý strom

Remíza ihličnatých stromov

Strieborné smreky

Kvitnúca čerešňa na jar

Lipa v lete

Stromy na jeseň

Zasnežené stromy

Maľovaná zimná krajina autor Nataša Godavcová

Svitanie

Súmrak

Západ slnka

Strom, ktorý neopadá, pred nemocnicou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Stromy, paličkovaná čipka.

Krása čipky použitá na koláži dopĺňa krásu živej prírody

Strom vo dvore na Hornej ulici 5 v Banskej Bystrici

Zaujímavá kôra starej čerešne

Mach na strome

Starý strom na našej záhrade a psík sa nechce fotiť

Protiklad k starým stromom - mladá nevesta s družičkami. Opýtala som sa, či môžem fotiť ich pôvabnú skupinku a neboli proti, usmiali sa. Je to v Banskej Bystrici na námestí

Osamelý strom vo dvore Univerzity Mateja Bela na Kuzmányho ulici.

Vynovená krásna budova pôvodne slúžila ako dievčenská škola, viac ako pred sto rokmi. Potom bola základná osemročná škola, neskôr základná deväťročná škola a teraz je tam vysoká škola. Pre budovu celkom pekný kariérny postup.

Budova si prežila svoje, v r. 1974, keď sa vylial Hron, voda siahala do výšky cca 80 cm v školskom dvore. Veľa rokov bola na omietke hrubou čiernou čiarou vyznačená výška vody, ktorá sa dlho držala a vnikla aj do budovy. Hron tečie hneď za budovou školy, za frekventovanou cestou, po ktorej chodia trolejbusy, autá a autobusy.

Urpín, stromy, socha

Mladý partizán stojí so zbraňou na stráži nad mestom Banská Bystrica. Aj autor, sochár Karol Dúbravský bol mladý a vytvoril skvelú sochu, ktorá stojí nad mestom už veľa rokov. Okolo partizána sú mohutné staré stromy, ktoré si pamätajú, prečo treba strážiť svet.

Pod touto sochou je železničná stanica Banská Bystrica mesto, ktorá by si zaslúžila vylepšiť, maľovať opraviť. Vedľa stanice je podzemný bunker, ktorý poskytoval úkryt za vojny, keď rádio ohlásilo blížiace sa lietadlá s cieľom bombardovať, vtedy bežali obyvatelia z okolitých ulíc skryť sa do bunkra. V meste bolo viac bunkrov. V modernej dobe istý čas tam bola diskotéka a bar.

Nad tým celým, do kopca kľukato vedie Krížová cesta so zastaveniami a celkom hore Hvezdáreň. Čítala som, že pred vojnou to bolo výletné miesto pre ľudí, ktorí radi chodili do prírody a hovorilo sa, že za živa v Bystrici po smrti v nebi.

Odporúčam navštíviť Urpín, vyhasnutú sopku.

Pekný deň!