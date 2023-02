Prečo išli peši maďarskí Židia do koncentráku?

Snažila som sa spraviť menší využiteľný prieskum pre tento blog, aby som napísala isté veci o holokauste, ktoré nepoznáme, lebo južná časť našej republiky, bola pripojení k Maďarsku a tam boli iné podmienky. Nič som mailom nezistila, ja tam už nebývam a nie každý sa chce vyjadriť k tej téme.

Musím sa priznať, že ako decko som rada počúvala rozhovory dospelých. Dokonca, som svoj záujem dokázala ukryť, nezízala som s otvorenými ústami, ako to deti robia, odvracala som oči a stará mama, s ktorou som bola celé dni doma nezbadala, že ich so záujmom počúvam a nemohla ma napomenúť, že to nie je pre detské uši. Možno je aj viac takých detí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Preto využijem vlastné spomienky na rozhovory pred mnohými rokmi.

Bývali sme v ulici Mestského domu a v tej ulici bývali aj Schwarzovci. Neviem, či meno píšem správne, boli to Židia, ktorí sa vrátili z koncentráku, ale ja si ich nepamätám, ani okrajovo, ale veľa sa o nich hovorilo, aj po dlhých rokoch, preto som si ich meno zapamätala a niekedy som o nich a o ich osude ako dieťa rozmýšľala.

Spomenula, som si, že stará mama sa zhovárala so susedou a spomínali, keď sa Schwarz Fero ako mladý chlapec vrátil z koncentráku, prijali ho do susedov, hoci asi mu to neboli rodičia, možno boli príbuzní rovnakého priezviska.

Potom asi po štyroch rokoch sa k nám prišiel rozlúčiť, že odchádza, lebo založili nový štát Izrael uprostred nepriateľského arabského sveta a on dostal ponuku, aby sa tam vysťahoval. Asi potrebovali mladých mužov a taký, ktorý to dokázal prežiť koncentrák sa im zdal perspektívny.

Ja si samozrejme nepamätám čo odpovedala suseda, či si po toľkých rokoch Fera pamätá a či aj u nich sa bol lúčiť, ale pamätám si dobre, že stará mama podrobne rozpovedala, čo jej rozprával Fero, keď sa vrátil z koncentráku.

Bol vraj iba chlapec, neviem koľko mal rokov, ale mohol mať pätnásť rokov, možno trochu viac.

Vravel, že ich odviezli do Budapešti a tam ich zhromaždili v zbernom tábore. Tam čakali, kým to bolo úplne neúnosné a potom ich museli odovzdať Nemcom. Bolo to v lete 1844, ku koncu vojny.

Kázali im nastúpiť, stará mama to prirovnala k prvomájovému sprievodu a tak išli až do koncentráku. Doteraz som sa nedozvedela, že kde bol ten tábor, či v Nemecku, alebo ten veľmi známy v Poľsku.

Jednoznačne bol veľmi ďaleko. Išli veľa dní. Kto odpadol, alebo len potkol sa a spadol, toho nemeckí vojaci zastrelili.

Preto sa nastúpení ľudia podporovali, držali sa pod pazuchy, aby ľudia vydržali a dorazili až do cieľa. Verili, že idú do pracovného tábora a keď tam prídu, už bude dobre. Tam už nikto nezomrie.

Toto som si vypočula od starej mamy, ktorá to mala od očitého svedka a účastníka, toho pochodu smrti, mladého Fera.

Prečo išli peši, som nikdy nepochopila, ale teraz som si to prečítala na internete.

Maďarsko sa stalo spojencom Nemecka, ale vo vedení štátu s tým nie všetci súhlasili a určitý spôsob odporu bolo aj to, že Nemci nedostali povolenie na použitie maďarskej železnice na vojenské účely.

Preto nemohli Židov vyviezť, hoci ich zhromažďovali pri Budapešti.

Zdá sa, že nebola jednota v maďarskej vláde, lebo potom dovolili nemeckým vojakom ich pešo, po vlastných odpraviť do takzvaných pracovných táborov. Maďari mali na to svoj názor, že prichádzajú o pracovnú silu a nemali k Izraelitom taký nenávistný vzťah, aký bol na Slovensku.

Tu som tiež načrela do vedomostí, ktoré ponúka internet.

My si pamätáme, že v dávnejších dobách, dajme tomu to vrcholilo za štúrovcov bol veľký maďarizačný tlak. Slováci tomu dosť dobre odolali, ale tento tlak bol aj na Izraelitov, žijúcich na maďarskom území.

Oni tú možnosť prijali, aby nemuseli žiť v getách. Prestúpili na väčšinovú vieru, uzavreli zmiešané manželstvá, zmenili si priezviská. Prichádzalo to postupne. V Budapešti vtedy žila veľká národnostná skupina Švábskych Nemcov, s ktorými sa premiešali, asimilovali. Skupina Švábskych Nemcov, v Budapešti stále žije, majú svoju škôlku, svoju kultúru, folklór si udržiavajú a predpokladám, že všetko čo k národnosti patrí.

Tým sa aj Židia stali časťou maďarského národa hoci s nemeckým priezviskom, pracovali, vytvárali hodnoty, platili dane, roky, desaťročia, aj sto rokov. Bola to veľmi početná časť obyvateľstva, často vzdelaní, vysoko postavení ľudia, ktorí sa stávali pilierom spoločnosti. Preto v 20. storočí sa ich Maďari nechceli vzdať.

Nezistila som nakoniec koľko ľudí odvliekli, lebo údajne si nepýtali od Nemcov zápisnicu o ľuďoch, ktorých prevzali, aby pracovali v prospech Nemecka, hoci bolo isté, že precízni Nemci všetko zapisovali.

Od 6. júla 1944 Miklóš Horthy, ako predstaviteľ vlády, správca a regent Maďarska zakázal deportácie Židov z Budapešti, hoci, ešte nebol koniec vojny.

Sú zápisnice o tom ako sa postupne vracali Židia do svojho bydliska v Maďarsku.

Od marca 1945 sa vrátilo 74 647 Židov, v r.1946 sa vracali postupne ďalší. Štatistický úrad udáva spolu 86 910 navrátilcov z koncentračných táborov na územie Maďarska. Okrem toho v sovietskom zajatí bol 30 tisíc Židov. Odtiaľ sa vracali až v r. 1947-48, keď sa na nejakej svetovej konferencii rozhodlo, že zo zajateckých táborov musia prepustiť všetkých zajatcov, ktorý nemajú pod pazuchou vytetované fašistické SS s typickými špicatými písmenami.

Tento článok sa mi ťažko písal. Veľmi mi je ľúto tých krutých udalostí, že sa to dialo a svet to dopustil. Celý čas, ako som písala sa mi zdalo, že slovo Žid je nadávka a hovorím tak o ľuďoch, ktorí dávno umreli sa prešli si hrozným utrpením.