USA prehlásilo, že Rusko obsadí Ukrajinu

Putin má nesplniteľnú podmienku, aby z NATO dali záruku, že Ukrajinu nikdy nepríjmu. Samozrejme každý chápe, že také záruky sa nedávajú.

K vstupu Ukrajiny do NATO sa organizácia sama vyjadrila, že na vstup Ukrajina nie je pripravená, nespĺňa podmienky. To je je jasné vyjadrenie, nevedno prečo sa o tom nehovorí, ako keby to nikto nepočul. Dokonca vyjadrenie pokračovalo tak, že krajina potrebuje ešte veľké zmeny urobiť, aby bola o trocha lepšie pripravená a to bude dlho trvať.

Neznie vám tá veta tak, že vôbec si nemyslia, že niekedy bude naozaj pripravená a nikdy nebude spĺňať podmienky? Dokonca tak, že NATO nechce prijať krajinu, kvôli ktorej budú mať problémy, o ktoré nestoja.

Ďalšia otázka je, či Ukrajina chce byť prijatá do toho paktu. Možno proerópsky orientovaní občania Kyjeva o tom rozmýšľajú, ale zvyšok je nerozhodný, nerozmýšľa nad tou možnosťou a istá časť územia je akosi proti.

Z tohto pohľadu tento bod rokovaní zbytočne zamestnáva pozornosť sveta.

Celý svet sa zameriava na konflikt Ruska a Ukrajiny a niekde inde sa kujú pikle, od ktorých chcú našu pozornosť odvrátiť. A keď sa to prevalí, my sa budeme čudovať a pochopíme, že nič sa nedá robiť, kým sme boli zaujatí vymysleným problémom, riešil sa a vyriešil iný, pre svet ešte neprijateľnejší.

Takéto sa už stalo a nie raz. Možno si také udalosti pamätáte. Ja si iba pamätám, že viackrát po takomto búrlivom ovzduší vo svete, sa úplne inde vynorila zmena, ktorá nám nebola po vôli.

Keby sa to dialo verejne a nie utajene, celý svet by bol proti a možno by sa tomu dalo zabrániť. Ale svetová mienka sa starala len o ten ,,veľmi veľký", nafúknutý problém, ktorý napríklad aj teraz vyburcoval dokonca ľudí, ktorí sa o politiku nezaujímajú.

Čo to teraz bude? To vedia ľudia, ktorí hýbu svetom, šedé eminencie svetovej politiky.